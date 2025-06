Oekraïens leger verzamelde twee miljoen uur aan dronebeelden voor AI-trainingen

Oekraïne heeft sinds het begin van de oorlog ruim twee miljoen uur aan dronevideobeelden opgeslagen die het gebruikt om AI-modellen te trainen. Het gaat om beelden van 15.000 groepen aan het front die inmiddels dagelijks zo'n 5 tot 6TB aan nieuwe data opleveren.

Die cijfers komen van een non-profitorganisatie die een systeem genaamd Ochi maakt. Dat systeem verzamelt dronebeelden van zo'n 15.000 troepengroepen aan het Oekraïense front die drones gebruiken in de strijd. Oleksandr Dmitriev van de organisatie zegt tegen Reuters dat het systeem sinds het begin van de oorlog twee miljoen uur aan videobeelden van drones heeft verzameld. Dat zijn beelden die in de strijd zijn opgenomen.

Die beelden lijken te worden gebruikt om nieuwe drones te trainen. De videobeelden kunnen AI-modellen helpen, al blijft Dmitriev vaag over de details. Het gaat om het trainen van AI-modellen voor 'vechttactieken, het vinden van doelwitten en het inschatten van de effectiviteit van wapensystemen'. Het systeem is in 2022 opgezet, aanvankelijk om militaire leiders meer informatie te geven over het omliggende gebied. Daarnaast worden de dronebeelden standaard opgeslagen om de hele oorlog te documenteren.

Inmiddels zouden er nu dagelijks gemiddeld 5 tot 6TB aan nieuwe videobeelden worden toegevoegd aan het Ochi-systeem. Ook buitenlandse strijdkrachten zouden interesse hebben getoond in het systeem, al geeft Dmitriev ook daar geen details over.