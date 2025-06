Oekraïne bant Telegram bij overheidsdiensten, leger en kritieke infrastructuur

Het Oekraïense coördinatiecentrum voor cybersecurity heeft Telegram verboden binnen overheidsdiensten, het leger en kritieke infrastructuren. Volgens het centrum zouden Russische inlichtingendiensten toegang hebben tot persoonlijke gegevens en gesprekken van gebruikers.

Het nationaal coördinatiecentrum schrijft in een persbericht dat Rusland Telegram gebruikt om cyberaanvallen uit te voeren, aan phishing te doen en malware te verspreiden. Het Russische leger zou ook geplande raketaanvallen via de chatdienst bijsturen. Volgens Kyrylo Budanov, het hoofd van de Oekraïense defensieve inlichtingendienst, kunnen de Russische geheime diensten ook berichten van Telegram-gebruikers inkijken, zelfs als die verwijderd zijn. Hoe Rusland dat zou doen, is niet duidelijk.

Ondanks het verbod zal Telegram nog steeds gebruikt worden als een communicatiekanaal voor de Oekraïense overheid. De communicatie wordt enkel gedaan door personen die er toelating voor hebben gekregen. Telegram wordt voor de gewone burgers dus niet verboden.