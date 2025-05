FBI neemt website en Telegram-kanaal BreachForums in beslag

De FBI en een coalitie van internationale handhavingsinstanties hebben de website en het Telegram-kanaal van datalekforum BreachForums in beslag genomen. Op BreachForums worden gestolen databases aangeboden. De eigenaar en beheerder werd eerder dit jaar gearresteerd.

In het Telegram-kanaal van BreachForums staat sinds 15 mei een bericht dat het kanaal is overgenomen door de FBI en het Amerikaanse ministerie van Justitie. Volgens dat bericht wordt de backenddata van de website onderzocht. Op de website van het datalekforum stond in eerste instantie ook een bericht van de handhavingsorganisaties die de site hadden overgenomen. Inmiddels is dat bericht vervangen door een link naar een ander Telegram-kanaal.

BreachForums wordt als de spirituele opvolger van RaidForums gezien. Op de fora werden regelmatig bestanden met persoonsgegevens gedeeld of te koop aangeboden. De bestanden werden bijvoorbeeld door scrapen of met hacks verzameld. In april 2022 werd RaidForums offline gehaald door een samenwerking tussen de FBI, Europol en andere partijen.

De eigenaar en beheerder van BreachForums, Conor Brian Fitzpatrick, ook bekend als pompompurin, werd in maart 2023 gearresteerd. Destijds werd ook BreachForums uit de lucht gehaald, maar het forum werd later onder een andere domeinnaam weer online gezet door een eerdere admin van het hackerforum. Fitzpatrick kwam op vrije voeten nadat zijn ouders een borgsom van 300.000 dollar hadden betaald. In januari dit jaar werd hij opnieuw gearresteerd, omdat hij de voorwaarden voor zijn voorlopige vrijlating had geschonden.