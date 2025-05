Commerciële dna-databank 23andMe reset alle wachtwoorden na datalek

De Amerikaanse dna-dienst 23andMe heeft de wachtwoorden van alle gebruikers gereset nadat hackers eerder deze maand data van bepaalde gebruikers wisten te achterhalen. Het bedrijf gaat gebruikers individueel benaderen als die zijn getroffen, maar veel is nog onduidelijk.

23AndMe schrijft in een blogpost dat het een wachtwoordreset forceert voor alle gebruikers. Het bedrijf raadt gebruikers ook aan multifactorauthenticatie in te schakelen op hun accounts, maar dat laatste forceert de dienst vooralsnog niet.

De dienst erkende eerder vorige week al dat er een datalek had plaatsgevonden, maar veel daarover is nog onduidelijk. Het werd eerder bekend dat 'bepaalde 23andMe-klantinformatie' was gestolen. Het ging om informatie die gebruikers zelf eerder aan het DNA Relatives-programma hebben gekoppeld. 23andMe is een dienst waarbij gebruikers dna-materiaal kunnen insturen en laten analyseren. Een van de meestgebruikte functies van de dienst is DNA Relatives, waarbij dna kan worden gematcht met potentiële familieleden.

23andMe is nog vaag over wat er precies rondom het datalek heeft plaatsgevonden. Het bedrijf zegt dat de data is gestolen vanuit minimaal een van de accounts. Aanvallers zouden daar via credential stuffing binnen zijn gekomen, met e-mailadressen en wachtwoorden die hetzelfde waren als bij eerdere datalekken. Hoeveel accounts er uiteindelijk echter zijn gehackt en welke informatie daarbij is buitgemaakt, zegt het bedrijf niet. 23andMe zegt dat het contact opneemt met gebruikers als het ontdekt dat daarvan data is gestolen.

Eerder deze maand verschenen er op hackersforum BreachForums samples van data van 23andMe-gebruikers. Die stonden voor een tot tien dollar per profiel te koop. 23andMe bevestigde vorige week vrijdag al dat er inderdaad data was gestolen, maar deed toen alleen nog enkele aanbevelingen aan gebruikers zonder daar zelf actie op te ondernemen. Volgens het bedrijf was dat niet nodig, omdat het datalek niet kwam door een gat bij het bedrijf zelf.