Ex-ceo koopt 23andMe terug: dna-database onder toezicht non-profit

Anne Wojcicki, de oprichter en ex-ceo van 23andMe gaat het failliete Amerikaanse dna-bedrijf opkopen. Wojcicki’s non-profitorganisatie TTAM krijgt alle activa van 23andMe in handen, inclusief de databank met klantgegevens. Het betaalt hiervoor 305 miljoen dollar.

Uit een persbericht van 23andMe blijkt dat het TTAM Research Institute zich aan de privacyregels van 23andMe zal moeten houden. Dat wil zeggen dat de non-profitorganisatie ervoor moet zorgen dat klanten hun accounts en genetische data nog steeds van het platform kunnen laten verwijderen. Er moeten ook procedures komen ter bescherming van de privacy van klanten en procedures die datalekken helpen verhinderen.

TTAM zal ook jaarlijkse privacyrapporten moeten kunnen voorleggen als daar vraag naar is en klanten moeten informeren als er beleidswijzigingen worden doorgevoerd. De organisatie moet tevens een adviesraad oprichten die over de privacymaatregelen waakt. Als er gegevens worden gedeeld met de academische wereld, moeten deze nog steeds kunnen worden geanonimiseerd. TTAM mag ook geen donaties ontvangen van individuen of bedrijven uit specifieke landen. De organisatie mag gegevens van klanten ook niet verkopen aan organisaties die deze privacyregels niet respecteren.

De klanten van 23andMe moeten op de hoogte worden gesteld van de overname, voordat deze definitief wordt afgerond. In het persbericht staat overigens te lezen dat het TTAM Research Institute de biedingsstrijd van Regeneron Pharmaceuticals had gewonnen. Dit Amerikaanse biotechnologiebedrijf wilde 23andMe voor 256 miljoen dollar overnemen.

23andMe bestaat sinds 2006. Het bedrijf werd groot door het verkopen van dna-testkits waarmee gebruikers een genetisch profiel konden opbouwen, maar ook bijvoorbeeld genealogisch onderzoek konden doen. Dat is ook waar het bedrijf het bekendst mee werd, maar het verdiende ook geld met samenwerkingen met farmaceutische bedrijven waar het geanonimiseerde data mee deelde voor bijvoorbeeld medicijnonderzoek. Het beursgenoteerde bedrijf was ooit veel waard, maar had de laatste jaren steeds meer moeite om te groeien; veel klanten kochten slechts een test, maar kwamen daarna niet meer terug.

Daar kwam ook een groot schandaal bij toen in 2023 een groot datalek bij het bedrijf plaatsvond. Daarbij speelde onder andere mee dat 23andMe lang onduidelijk was over de impact en de duur; het kwam in de maanden erop steeds vaker in het nieuws met nieuwe informatie, bijvoorbeeld dat de toegang door hackers langer duurde dan gedacht. Vorig jaar schikte het bedrijf voor 30 miljoen dollar met klanten. Niet alleen de financiële impact daarvan was slecht voor het bedrijf, maar ook de vertrouwensbreuk. 23andMe kwam begin dit jaar nog in het nieuws omdat het bedrijf faillissementsbescherming in de Verenigde Staten heeft aangevraagd. Hiermee kon het tijdelijk beschermd worden tegen schuldeisers.