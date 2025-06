Commercieel dna-testbedrijf 23andMe wil faillissementsbescherming voor verkoop

Dna-testbedrijf 23andMe heeft in Amerika faillissementsbescherming aangevraagd. Het bedrijf heeft moeite met groeien, maar heeft ook nog veel last van een groot datalek in 2023. Met de faillissementsprocedure wil 23andMe zichzelf kunnen verkopen.

23andMe schrijft in een blogpost dat het in de Amerikaanse staat Missouri een vrijwillige faillissementsbescherming heeft aangevraagd, een zogenaamde Chapter 11-procedure. Daarmee wordt het bedrijf tijdelijk beschermd tegen schuldeisers en kan het bepaalde dingen makkelijker doen, zoals het aangaan van nieuwe leningen of het doorvoeren van organisatorische veranderingen. Het bedrijf zegt in een verklaring dat het de procedure aangaat om een 'verkoopproces te faciliteren om de waarde van het bedrijf te maximaliseren'.

In de tussenliggende periode blijft 23andMe werken zoals het dat al deed. Dat betekent dat klanten toegang blijven houden tot hun profiel en hun gegevens. Ook kunnen klanten nog steeds testkits kopen en bestaande leveringen ontvangen. Het bedrijf zegt verder dat het niet verandert hoe dna-gegevens worden opgeslagen en beveiligd.

In de aanvraag voor faillissementsbescherming staat dat laatste expliciet benoemd. Verder zegt het bedrijf alleen met kopers in zee te gaan die zich houden aan 'de wetten van toepassing' en 'die respect hebben voor het behandelen van klantdata', al diept het dat laatste niet verder uit.

23andMe bestaat sinds 2006. Het bedrijf werd groot door het verkopen van dna-testkits waarmee gebruikers een genetisch profiel konden opbouwen, maar ook bijvoorbeeld genealogisch onderzoek konden doen. Dat is ook waar het bedrijf het bekendst mee werd, maar het verdiende ook geld met samenwerkingen met farmaceutische bedrijven waar het geanonimiseerde data mee deelde voor bijvoorbeeld medicijnonderzoek. Het beursgenoteerde bedrijf was ooit veel waard, maar had de laatste jaren steeds meer moeite om te groeien; veel klanten kochten slechts een test, maar kwamen daarna niet meer terug.

Daar kwam ook een groot schandaal bij toen in 2023 een groot datalek bij het bedrijf plaatsvond. Daarbij speelde onder andere mee dat 23andMe lang onduidelijk was over de impact en de duur; het kwam in de maanden erop steeds vaker in het nieuws met nieuwe informatie, bijvoorbeeld dat de toegang door hackers langer duurde dan gedacht. Vorig jaar schikte het bedrijf voor 30 miljoen dollar met klanten. Niet alleen de financiële impact daarvan was slecht voor het bedrijf, maar ook de vertrouwensbreuk.