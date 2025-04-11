'Groot datalek' bij ministeries blijkt uit namen van ambtenaren te bestaan

De data die op donderdag bij meerdere Nederlandse ministeries uitlekte, betreft enkel de namen van Rijksoverheidsambtenaren. Die metadata werd niet goed verwijderd uit documenten bij het uploaden naar websites van de ministeries, schrijft een journalist van de NOS.

Volgens NOS-journalist Joost Schellevis gaat het om een fout die ontstond bij het uploaden van documenten naar websites van de Rijksoverheid. Hij baseert zich op meerdere anonieme bronnen. Op donderdag meldde BNR dat er 'een groot datalek' had plaatsgevonden bij de Nederlandse ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Klimaat en Groene Groei. Daarbij zou 'privacygevoelige informatie' zijn buitgemaakt, maar het was tot nu toe onbekend wat het datalek precies inhield. Ook Tweakers schreef over dat nieuws.

Nu blijkt dat het privacyprobleem het uitlekken van namen en e-mailadressen van individuele ambtenaren betreft. Die gegevens staan als metadata gekoppeld aan documenten. Die data hoort bij het uploaden naar websites van de Rijksoverheid te worden gestript, omdat het anders mogelijk zou zijn om de ambtenaar te achterhalen die een bepaald document heeft geschreven.

Zowel de aard als de omvang van het datalek zijn op het moment nog niet bekend. Het is onduidelijk hoeveel documenten er precies zijn geüpload waarin die metadata nog te vinden was. Ook is onduidelijk hoe dat kon gebeuren; het zou kunnen gaan om een menselijke fout of een fout in een computersysteem. Die informatie is nog niet bekend.