Meerdere Nederlandse ministeries getroffen door 'groot datalek'

Meerdere Nederlandse ministeries bevestigen tegenover BNR dat ze slachtoffer zijn van een 'groot datalek'. Het gaat om het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Klimaat en Groene Groei.

Vooralsnog doen de ministeries geen uitspraken over de aard en omvang van het datalek omdat er momenteel onderzoek naar de incidenten gedaan wordt. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken laat wel aan Tweakers weten dat het in eerste instantie een melding van een datalek ontving, waarna na de gebruikelijke analyseprocedure bleek dat het een 'privacyprobleem' omvat. De drie vermelde ministeries zijn volgens de woordvoerder 'altijd met elkaar in contact' maar onderzoeken vooralsnog hun eigen situatie. De Autoriteit Persoonsgegevens is in ieder geval door het ministerie van Binnenlandse Zaken ingelicht; dit is verplicht bij datalekken van een bepaalde omvang.

Volgens bronnen van BNR zijn er naast de ministeries BZK, EZ en KGG nog andere ministeries die getroffen zijn door het datalek. Hier zijn geen verdere details over bekend. Het feit dat er meerdere ministeries gelijktijdig met een datalek te maken hebben, kan erop wijzen dat het probleem met een gezamenlijke omgeving te maken heeft. Dit wil de woordvoerder niet bevestigen. De twee andere vermelde ministeries waren niet voor de publicatie van dit artikel bereikbaar voor een reactie.