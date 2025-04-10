Microsoft dicht actief misbruikte zeroday in Windows

Microsoft heeft een actief misbruikte zeroday gedicht met zijn Patch Tuesday-beveiligingsupdate van april. Het probleem zorgt ervoor dat lokale aanvallers systemprivileges krijgen op het getroffen apparaat.

De kwetsbaarheid wordt gevolgd onder CVE-2025-29824. Microsoft zegt in een apart bericht dat het gat al op beperkte schaal actief misbruikt wordt. Zo zijn Amerikaanse IT-bedrijven en makelaars doelwit, evenals bedrijven in de financiële sector in Venezuela en de retailsector in Saudi-Arabië. Ook is een Spaans softwarebedrijf doelwit geweest.

Opvallend is dat het probleem alleen Windows 11 24H2 niet treft. De exploit blijkt niet op die versie van Windows te werken, zelfs als de kwetsbaarheid wel aanwezig is, aldus Microsoft. Het bedrijf adviseert de updates zo snel mogelijk te installeren om het probleem overal te verhelpen.

De Patch Tuesday-update bevat ook patches voor 133 andere kwetsbaarheden. De volledige lijst is te vinden op de website van Microsoft.