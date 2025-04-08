Windows 11 lijkt nieuw Start-menu te krijgen zonder aanbevelingen - correctie

Windows 11 lijkt in de komende maanden een nieuw Start-menu te krijgen met de mogelijkheid om het tonen van aanbevolen recente bestanden en apps uit te schakelen. Ook kunnen gebruikers meer apps pinnen en is de alfabetische lijst zonder te klikken beschikbaar.

De nieuwe interface is te vinden in onder meer versie 24H2 door een bepaalde combinatie van functies te activeren, zegt Windows-volger Phantom of Earth. De functie is ook uitgebracht voor Windows 11 23H2, meldt The Verge. Dat zou erop wijzen dat alle gebruikers van Windows 11 snel het nieuwe Start-menu krijgen.

In dat nieuwe Start-menu is meer ruimte voor rijen van gepinde apps. Dat kunnen er acht per rij zijn met een onbeperkt aantal rijen. De lijst met aanbevolen recente apps en bestanden is dus te verbergen en daaronder staat de alfabetische lijst van apps, die nu nog een klik vereist. Microsoft heeft nog niet gereageerd op de vondst.

Correctie, woensdag 12.34 uur - Dit artikel verscheen eerder al, onze excuses daarvoor. Omdat er tientallen reacties onder staan, halen we dit niet offline.