Windows 11 lijkt nieuw Start-menu te krijgen zonder aanbevelingen - correctie

Windows 11 lijkt in de komende maanden een nieuw Start-menu te krijgen met de mogelijkheid om het tonen van aanbevolen recente bestanden en apps uit te schakelen. Ook kunnen gebruikers meer apps pinnen en is de alfabetische lijst zonder te klikken beschikbaar.

De nieuwe interface is te vinden in onder meer versie 24H2 door een bepaalde combinatie van functies te activeren, zegt Windows-volger Phantom of Earth. De functie is ook uitgebracht voor Windows 11 23H2, meldt The Verge. Dat zou erop wijzen dat alle gebruikers van Windows 11 snel het nieuwe Start-menu krijgen.

In dat nieuwe Start-menu is meer ruimte voor rijen van gepinde apps. Dat kunnen er acht per rij zijn met een onbeperkt aantal rijen. De lijst met aanbevolen recente apps en bestanden is dus te verbergen en daaronder staat de alfabetische lijst van apps, die nu nog een klik vereist. Microsoft heeft nog niet gereageerd op de vondst.

Correctie, woensdag 12.34 uur - Dit artikel verscheen eerder al, onze excuses daarvoor. Omdat er tientallen reacties onder staan, halen we dit niet offline.

Windows 11, nieuw Start-menu, april 2025. Bron: Phantom of EarthWindows 11, nieuw Start-menu, april 2025. Bron: Phantom of EarthWindows 11, nieuw Start-menu, april 2025. Bron: Phantom of Earth

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-04-2025 17:08 130

08-04-2025 • 17:08

130

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Reacties (130)

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Cyb 8 april 2025 17:15
Erg kwalijk aan het huidige start menu is dat het je zoekacties in het start menu naar Bing search stuurt. Zoek je dus op wat persoonlijke document namen of inhoud daarvan, dan krijgt Bing die zoektermen dus in handen. Hopelijk halen ze dit soort stiekeme privacy schendende *features* uit het start menu. (Je kan het ook handmatig uitschakelen, maar die optie hebben ze uiteraard weer verstopt/weggewerkt in het Windows registry i.p.v. ergens in de gui.)

Update: mogelijk dat het tegenwoordig wel via de gui uit te schakelen is, maar blijft sowieso een privacy schendende *feature* voor de niets vermoedende gebruiker.

[Reactie gewijzigd door Cyb op 8 april 2025 22:07]

PCG2020 @Cyb8 april 2025 17:25
Nee hoor, je kunt dat gewoon uitschakelen in de instellingen. Je hoeft er niet voor te klooien in het register.

Deze reactie van @snoopdoge90 op eerder Windows Startmenu-nieuws geeft de (vrij eenvoudige) instructies.

[Reactie gewijzigd door PCG2020 op 8 april 2025 17:26]

porn* @PCG20208 april 2025 17:31
Het is wel redelijk belachelijk dat dit niet gevraagd wordt bij opstarten in de setup wizard. Dit zou opt-in moeten werken, niet opt-out.
adje123 @porn*8 april 2025 17:45
Geef mij maar liever opt-out, anders zou ik niet weten dat het bestaat.
SillieWous @adje1238 april 2025 18:30
Die redenering volg ik niet helemaal. Als Microsoft het zo’n goede feature vindt, bieden ze toch wel aan om het aan te zetten als het opt-in is. Nu zetten ze het stiekem aan terwijl ik het eerder als een bug dan feature zou omschrijven.
adje123 @SillieWous8 april 2025 19:06
Het gaat niet om MS maar om mijzelf.
darknessblade @adje1238 april 2025 17:46
Same, heb zelf een HEKEL aan de build-in online search.

Zoek je voor %apdata% krijg je ineens een webpagina hoe je in de %appdata%/roaming folder kan komen, ipv de folder die je wilt. omdat je per-ongeluk een typo hebt gemaakt

[Reactie gewijzigd door darknessblade op 8 april 2025 17:47]

sfranken @darknessblade8 april 2025 21:10
Windows toets + R => %appdata% => enter
Geen gedoe met het startmenu, loop je ook geen risico op wat jij beschrijft.
amigob2 @sfranken9 april 2025 00:03
en nu met %apdata%
aikebah @amigob29 april 2025 09:00
Gewoon een error dat windows %apdata% niet kan vinden... in plaats van een bing pagina met search-results voor %apdata%
au- @amigob29 april 2025 09:15
Als dat vaak gebeurt, kan je gewoon een omgevingsvariabele aanmaken met die naam die naar hetzelfde pad wijst.
Opgelost :D
makkie88 @au-9 april 2025 11:17
You can't fix stupid
Dennism
@porn*8 april 2025 17:49
Ik vraag me af of dat zelfs niet zo is, ik heb hier een net schoon geïnstalleerde machine staan met W11 24H2 Pro, bovenstaande instelling staat aan, en toch opent een search in het start menu geen search naar Bing als er lokaal geen resultaten maak, of wanneer ik, zoals bij het andere nieuws artikel gesuggereerd een typefout maak.

Edit: Even verder getest, mogelijk ligt het aan het accounttype.

Mijn schoon geïnstalleerde machine heeft alleen een lokaal account. Op mijn werkcomputer krijg ik wel resultaten via bing als er geen lokaal resultaat is, echter op die machine ben ik ingelogd met een domain account en met een Microsoft 365 school en werk account.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 8 april 2025 17:54]

naaitsab @Dennism8 april 2025 18:53
Heb je bij de installatie toevallig de truc gebruikt om bij de regio te kiezen voor world/global? Dan krijg je ook geen bloatware geïnstalleerd. Mogelijk schakelt dat ook de standaard Bing koppeling uit. Achteraf kan je de regio gewoon op Nederland zetten.
Blokker_1999
@naaitsab8 april 2025 19:00
Heb zelf gewoon de standaard image van mijn Surface laptop staan, geen enkel zoekresultaat van Bing. Op mijn werklaptop wel, maar dan is het ook direct de zakelijke Bing variant die binnen de onderneming zoekt.
Dennism
@naaitsab8 april 2025 19:50
Nee, ik was een nieuwe image aan het maken met die schone install, gewoon regio Nederland in dat geval.
RobWu @Dennism9 april 2025 10:13
hmm.. Bij mij is het andersom.

Alle instellingen staan uit, maar toch zie ik nog steeds web results in een start menu zoekopdracht.
Ook na de registrty fix. Dus een lokaal account.. Geen idee verder.. :\
EN/US installatie van Win11 btw...

[Reactie gewijzigd door RobWu op 9 april 2025 10:14]

porn* @Dennism9 april 2025 13:41
Ik heb me er niet in verdiept, maar in mijn thuis computer (upgraded W10) kreeg ik na installatie wel de mogelijkheid om oa default search engine e.d. in te stellen, maar krijg alsnog Bing search results in m'n start menu. Ik had ook eigenlijk verwacht dat dit soort (best wel kwalijke, want "lekt" prive zoekopdrachten) zaken in diezelfde wizard gevraagd zouden worden na installatie, ipv out of the box aan staan. Los van accounttype. Is mijn gedachtengang zo raar dan?
CorB @Dennism9 april 2025 14:16
(preview)Update van vandaag uitvoeren en het is wel zichtbaar en het werkt dus ook.
Omer @PCG20208 april 2025 23:01
Hij schrijft daar:

"Yes, het het hangt onder "Web Search" > "Let search apps show results". Je kan er ook komen via "Privacy & security" > "Search permissions" en dan het bovenstaande".

Ik zit nu in "Privacy & security" > "Search permissions" te kijken, maar kan die "Web Search" setting niet vinden 8)7
jdh009 FP ProMod @Cyb8 april 2025 17:29
Voor degene die dit zien en denken, dit moet ik ook uit zetten: Met O&O ShutUp10++ kun je de Bing-integratie in het startmenu uitschakelen, samen met allerlei andere stiekeme privacyinstellingen van Windows 11 of 10. Zorg er wel voor dat je goed leest wat je aanvinkt, want sommige opties kunnen invloed hebben op wat complexere instellingen of onhandig zijn als je niet snel weet hoe je het ongedaan moet maken. Natuurlijk kun je eventueel oook via het Windows-register of groepsbeleid handmatig sleutelen, maar O&O maakt het een stuk toegankelijker.

Edit: voor deze specifieke instelling kan het blijkbaar ook via de instellingen, maar de bovenstaande aanpak blijft zeker nodig voor andere zaken én om alles in één keer goed uit te zetten. Zie voor de instellingen deze reactie, die net verscheen tijdens het opstellen van mijn bericht: PCG2020 in 'Windows 11 lijkt nieuw Start-menu te krijgen zonder aanbevolen apps en bestanden'

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 8 april 2025 17:47]

amigob2 @jdh0099 april 2025 00:05
gewoon alle MS domains in je firewall. gaat bij mij 1 maal in de 2 maande uit voor updates
En websites nog steeds beschikbaar in brave door plugin VPN

[Reactie gewijzigd door amigob2 op 9 april 2025 00:06]

evilution @Cyb8 april 2025 19:35
Sorry, maar dit is bullshit. Dit is allemaal uit te schakelen via Settings. Ja, bij een nieuwe installatie moet je even de relevante opties in Settings aanpassen, maar deze zijn allemaal vrij logisch te vinden en dat is sowieso iets wat een tweaker doet sinds MS-DOS, en nee, niet bij iedere update wordt dit weer aangepast door Microsoft.
Ik heb al deze meuk uit staan en ben nog nooit in de Registry geweest...
Damic @Cyb8 april 2025 17:26
Ja een optie in de gui maken kost teveel tijd. Je kan natuurlijk een register bestand downloaden/maken die de optie in 1x afzet https://www.howtogeek.com...he-windows-11-start-menu/
roanstrik @Damic8 april 2025 17:32
Binnen de eu is er gewoon een optie die zoeken op het internet in het startmenu uitschakelt, te vinden in de start menu instellingen
porn* @roanstrik11 april 2025 09:48
Waar dan? Ik zie geen settings om specifiek web searches uit te schakelen in mijn start menu settings (Personalisation > Start).

Edit: Nvm. Gevonden onder een ander menu: Privacy & Security > Search permissions > Let search app show results
Daar staat dan sneaky ook weer een andere zoekmachine dan de standaard ingestelde.

[Reactie gewijzigd door porn* op 11 april 2025 09:50]

lariekoek @Cyb8 april 2025 18:34
Als het werkt. De helft van de tijd begin ik met typen.... niks.

Sluiten, opnieuw dan, opent een zoekvenster imitatie start menu op een willekeurige plaats, waarin de vorige zoekterm met de nieuwe getypte tekst staat.

Granted, ik switch veel tussen schermen van verschillende grootte en resolutie, via RDP of fysiek.
Misschien dat dit iets doet kwa positie maar iets is halfbakken met dat mechanisme en die UI.

[Reactie gewijzigd door lariekoek op 8 april 2025 18:42]

tja @Cyb8 april 2025 19:23
run debloat script en het is weg.
Sjaimon @Cyb8 april 2025 19:50
Klopt dat het vervelend is als het Bing opent. Dat was via de Microsoft Launcher op de telefoon ook zo, maar daar is sinds een paar maanden ook de optie om het met Google in te stellen en dat is perfect! Als je in het windows 11 startmenu het ook zelf mag instellen zou dat top zijn.
amigob2 @Sjaimon9 april 2025 00:09
Bing opent in edge , en dan gewoon in je firewall blokkeren. En een ander brouwser gebruiken
En ook Defender gedag zeggen.
lenwar
@Sjaimon9 april 2025 08:03
Hoezo is dat perfect? Waarom zou je willen dat als je iets op je pc zoekt, dat het naar Google (of Bing of DuckDuckGo of wie dan ook) gestuurd wordt? Het enige dat 'perfect' is, is dat je het uit kunt schakelen.
forclanz @Cyb8 april 2025 22:34
Onze IT Beheerder heeft dit uitgezet
KrusT 8 april 2025 18:03
Gebruiken er nog zoveel tweakers het startmenu? Zeker vanaf Windows 10 was het bij mij enkel nog Winkey + naam apptypen.
Indy81 @KrusT9 april 2025 08:39
Klopt, zo doe ik dat ook, maar dat maakt het nog geen goed excuus.
Klinkt een beetje als: "We hebben het rempedaal van je auto verwijderd, de auto remt nu als je het gaspedaal los laat. Duurt wel wat langer voordat je stil staat, maar dit is makkelijker voor nieuwe gebruikers om uit te leggen. Als tweaker kun je natuurlijk gewoon de handrem gebruiken".

Het is uiteindelijk verminderde functionaliteit, die ze goed praten met allerlei smoesjes.
PdeBie @KrusT8 april 2025 19:02
Of via Powertoys Search: alt+spatie en typen maar! Soort Spotlight voor Windows.
lenwar
@KrusT9 april 2025 08:13
Maar ook dit is slechter geworden. Het 'zoekt' standaard naar van alles en nogwat, in plaats van alleen geïnstalleerde applicaties. (zelfs als 'apps' kiest, vindt hij ook losse .exe-bestanden :( )
Bux666 @KrusT9 april 2025 17:03
Gebruiken er nog zoveel Tweakers Windows...dat vind ik een veel betere vraag.
MightyFool 8 april 2025 17:11
Nee maar, iets minder enshitification
lenwar
@MightyFool8 april 2025 17:43
Hoe is dit platformverval? (Zoals het in het Nederlands heet.) Platformverval gaat over een product aanpassen zodat er meer geld verdiend kan worden ten koste van de gebruikerbeleving.
Microsoft verdiend naar mijn beste inschatting geen dollar meer (of minder) door het wel of niet laten zien van aanbevolen apps/bestanden in je startmenu.
Kaasrol @lenwar8 april 2025 18:38
Zeker wel, dat zijn betaalde advertenties net zoals de banner ads van weleer.
lenwar
@Kaasrol8 april 2025 19:11
Het gaat om 'aanbevolen apps'. Dus als je iedere ochtend om 08:15 Thunderbird opent, krijg je die als suggestie rond die tijd. Of je vaak programma x opent samen met programma y, dan correleert hij die ook.
geert1 @lenwar8 april 2025 20:45
Dit is inderdaad niet echt een voorbeeld van meer/minder platformverval.

Het startmenu in Windows 11 heeft inderdaad suggesties die gebaseerd zijn op gebruik, maar met hier en daar een betaalde suggestie ertussen. Dit kun je echter al veel langer uitschakelen, dus deze nieuwste verandering is niet spannend. Eigenlijk is het alleen het scrollen nieuw: dat je gelijk naar alle apps door kunt schuiven, wat nu nog een klik vereist. Al het andere kon al worden in-/uitgeschakeld en groter/kleiner gemaakt via de huidige instellingen. Niet bepaald wereldschokkend dit.
magnifor @MightyFool8 april 2025 17:14
Maak je maar geen zorgen waar je hier wat krijgt moet je elders weer inleveren.
Hell-Slave @magnifor8 april 2025 17:35
Meer AI dingen joepie !
Jimmy-meertens 8 april 2025 17:10
Veel beter.
Ik heb het aanbevolen gedeelte als best nutteloos ervaren de laatse jaren.
bazs2000 @Jimmy-meertens8 april 2025 19:34
Wat heet. De dingen die ik gebruik heb ik op de balk gepind en het startmenu gebruik ik niet eens meer.

Wat een onoverzichtelijk onding is het geworden...

Apps die ik wil starten zoek ik op met de zoekbalk. Het is te gek voor woorden hoe MS vindt hoe wij als gebruiker met Windows moeten omgaan.

Het is dat voor wat ik doe Linux geen optie is maar wat zou ik graag overstappen.

Ik ben 46 en hoe ik Windows nu gebruik lijkt op hoe ik vroegâh met 3.11 omging. Snelkoppelingen direct onder handbereik omdat het zoeken en vinden anders te lang duurt.

Dezelfde reden waarom ik Teams icm 365 op het werk verafschuw, het is contraproductief!
JoWa @bazs20008 april 2025 19:46
Gewoon Open-Shell installeren, dan heb je weer een ouderwetse (en werkbare) taskbar.
OuweDorper @bazs20009 april 2025 11:32
Dezelfde reden waarom ik Teams icm 365 op het werk verafschuw, het is contraproductief!
Wat voor alternatief heb je in gedachten? Wij gebruiken MS365 met Teams en ondanks dat er verbeterpunten zijn, werkt het allemaal goed samen.
Ik ben benieuwd wat voor oplossing je in gedachten hebt die zoveel beter zou zijn dan MS365 icm met Teams.
Nostalgia_Realm 8 april 2025 17:18
Fantastisch! Vanaf het begin van Windows 11 mij al doodgeërgerd aan het nieuwe start-menu. Er bleef een leegte over na uitzetten van aanbevelingen, terwijl die ook met iets nuttigs gevuld had kunnen worden. In Windows 10 (na versie 1511 meen ik) had ik mijn start menu in de laatste jaren altijd geconfigureerd zonder gepinde apps, enkel een lijstje. Dat werkte voor mij het fijnste, en ik zal niet de enigste zijn. Fijn dat dat weer terugkomt. Nu nog het right-click menu rectificeren ;)

Overigens gebruik ik zelf nog maar zelden Windows. Zit al een tijdje op Linux (Fedora en Mint), vele van mijn cliënten zitten nog wel op Windows. Dus wordt ik iedere keer geconfronteerd met het systeem, of ik het nou wil of niet 8)7

[Reactie gewijzigd door Nostalgia_Realm op 8 april 2025 17:21]

Cambionn @Nostalgia_Realm8 april 2025 17:28
Er bleef een leegte over na uitzetten van aanbevelingen, terwijl die ook met iets nuttigs gevuld had kunnen worden.
Maar als ik de screenshots bekijk wordt alsnog ongeveer 3/4 van het start menu niet gebruikt na deze update. Nu staat de leegte alleen elders (rechts van de items in de lijst). Ik weet nog dat lege stuk als je aanbevelingen uit zette, dat was idd lelijk. Maar als ik dit zie, denk ik nou niet echt "damn nu is het efficient geworden kwa ruimte".

Of is dat inmiddels anders in te stellen zodat je wel daadwerkelijk een efficient startmenu hebt? Serieuze vraag, ik gebruik al aardige tijd geen Windows meer dus weet het oprecht niet als dat inmiddels wel kan (laatste keer dat ik op Windows 11 zat kon dat namelijk niet, maar wellicht is het veranderd).
Damic @Nostalgia_Realm8 april 2025 17:27
Ook de Settings tandwiel terug een vaste plaats geven zou leuk zijn, zo ergens tussen je account en de power opties.
Carlos0_0 @Damic8 april 2025 18:07
Die kan je gewoon vastpinnen op je startmenu al jaaaaren

https://cdn.mos.cms.futur...Nb9zm9GRc-970-80.jpg.webp

Kijk maar onderaan naast de start knop

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 8 april 2025 18:09]

TheDeeGee 8 april 2025 18:39
Nog steeds shit.

Het start menu van StartAllBack (ook StartIsBack) met de Windows 7 stijl is het beste.
redecal @TheDeeGee8 april 2025 19:05
psies dat
2Keys 8 april 2025 17:17
Goede verbetering. Als de zoekbalk ook nog gefixed word zou het helemaal top zijn.
BrainCrash 8 april 2025 17:24
Is dit ander nieuws dan dat van 4 dagen geleden? Ik zie weinig verschillen daarmee..

nieuws: Nieuw Windows 11-startmenu maakt het mogelijk aanbevelingen te verwij...
JWL92 @BrainCrash8 april 2025 17:26
Ik had al een dejavu gevoel...
JeroenED @BrainCrash8 april 2025 17:40
Beide verwijzen ook nog eens naar dezelfde bron. Enig verschil is dat het oude artikel X heeft als bron, het ander bluesky. Qua tijd tussen de twee amper 4 minuten.
Klauwhamer 8 april 2025 19:15
Eigenlijk vind ik bijna alle UX-commentaren op het Start-menu meestal categorie "Nou nou poe poe TISWA" en haal ik mijn schouders er bij op. Best case wordt je leven een beetje makkelijker, worst case moet je even wennen aan iets nieuws c.q. anders. Een Tweaker zal vast in staat zijn om aanpassingen te doen zodat het dichter bij smaak en wens komt en zo niet, tsja. Dan vrees ik dat er ook niet veel werkbare alternatieven zijn dus suck it up, buttercup. Lever feedback naar Microsoft met de Feedback Hub en hoop dat er iets naar je toe komt.

Ik moet vooral lachen om die uitgesproken meningkjes van "dít is de beste!" waarop iemand anders dan weer reageert met "NEU HEUL NIE" of dat mensen klagen over het gemis van Y terwijl dit al jaren native wordt aangeboden :D
JacOwns7 @Klauwhamer9 april 2025 08:33
Haha precies dit. Mensen installeren allemaal gare tools om terug te gaan naar nostalgielane. Vind het wel vermakelijk. Hoe kunnen mensen zich zo druk maken om iets wat je misschien 10 seconden per dag gebruikt. Winkey, typt appnaam enter en klaar. Of je pinned gewoon je apps aan de balk :)

Ik zie hier veel overeenkomsten met mijn 80 jarige buurman :P
Deckkie 8 april 2025 19:25
Edit: @BrainCrash had dit een paar uur geleden al gemeld, alleen heb ik er overheen gelezen.

Dit was een paar dagen geleden ook al nieuws.

nieuws: Nieuw Windows 11-startmenu maakt het mogelijk aanbevelingen te verwij...

Verder lijkt het mij een heel goede ontwikkeling. Ik vermoed dat ze het "zoekmenu" van mobiele telefoons, waarin je zowel kan zoeken als aanbevelingen krijgt, wouden combineren met het thuisscherm van mobiele telefoons. Voor mij zijn de aanbevelingen echter geheel overbodig, en leid het alleen tot afleiding en furstratie.

[Reactie gewijzigd door Deckkie op 8 april 2025 19:32]


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