Lek in WhatsApp voor Windows kan leiden tot uitvoeren willekeurige code

WhatsApp voor Windows heeft tot versie 2.2450.6 een lek dat kan leiden tot het uitvoeren van willekeurige code. Dat had te maken met het feit dat mediapreviews gebaseerd werden op het MIME-type, terwijl de app code uitvoert op basis van de extensie van het bestand.

Kwaadwillenden kunnen die mismatch gebruiken om bestanden te laten openen en code uit te voeren op basis van de extensie, terwijl gebruikers hadden gedacht dat ze bijvoorbeeld een plaatje of een video gingen openen, meldt WhatsApp. Het lek is gemeld als CVE-2025-30401.

De eerste versie die het lek niet heeft kwam uit in januari van dit jaar, zo blijkt uit de versiehistorie. Dat is 2.2450.6 en inmiddels zit de app vier versies later op 2.2509.4.0. Het is onbekend of en op welke schaal criminelen misbruik hebben kunnen maken van het lek.