Meta krijgt 265 miljoen euro AVG-boete om gescrapete data van 533 miljoen users

De Ierse privacytoezichthouder DPC heeft Meta een boete opgelegd van 265 miljoen euro. Meta's bedrijf Facebook heeft volgens de DPC de AVG overtreden door gebruikersdata onvoldoende te beveiligen toen in april 2021 een dataset met bijna 533 miljoen gebruikers verscheen.

Het onderzoek van de Data Protection Commission was gefocust op Facebook Search, Facebook Messenger Contact Importer en Instagram Contact Importer, en hoe die tools persoonsgegevens verwerkten tussen 25 mei 2018 en september 2019. De Commission begon met het onderzoek nadat in april 2021 een dataset online verscheen met data als telefoonnummers, namen, geboortedata en e-mailadressen van bijna 533 miljoen gebruikers. Facebook zei toen al dat het probleem in augustus 2019 was opgelost, maar ging gebruikers niet actief inlichten over het lek.

Naast de geldboete moet Meta van DPC 'bepaalde specifieke acties ondernemen binnen een bepaald tijdpad'. De DPC deelt geen details over deze acties en wanneer deze genomen moeten zijn. Data Protection Commissioner Helen Dixon van DPC zegt tegen RTE dat Meta een 'significante' boete krijgt, vanwege de grootte van het lek en omdat er eerder data is gescrapet van het platform. Meta had dus eerder actie kunnen ondernemen, stelt Dixon. De Commissioner zegt daarnaast dat de gevolgen voor slachtoffers 'aanzienlijk' kunnen zijn, omdat ze onder meer gephisht en gescamd zouden kunnen worden met de data.

Meta zegt de boete nog te bestuderen en wijst erop dat het al stappen heeft genomen om dit scrapen tegen te gaan, waaronder het blokkeren van scrapen door middel van telefoonnummers. Eerder kreeg Meta een DPC-boete van 405 miljoen euro vanwege het delen van gegevens van minderjarige Instagramgebruikers, en een boete van 225 miljoen euro omdat het bedrijf de fout in ging met WhatsApp.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 28-11-2022 16:35 88

28-11-2022 • 16:35

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Reacties (88)

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Martinez- 28 november 2022 16:39
Een schamele 50 cent per gebruiker. Ik zou toch denken dat privacy meer waard is dan dat ;) .
WouterL @Martinez-28 november 2022 16:42
Hoeveel dan?
R4gnax
@WouterL28 november 2022 19:16
Hoeveel dan?
Technisch gezien stelt de GDPR een boeteplafond van 4% jaaromzet per geval.
Aangezien hier sprake is van 533 miljoen gebruikers dwz 533 miljoen betrokkenen zou het misschien een idee zijn om dat eens te gaan beoordelen zoals volgens letter hoort: als individuele gevallen.

Kijken of Meta hun zaakjes op orde wil krijgen als ze ineens een naar redelijkheid omlaag gebrachte boete gaan krijgen die nog steeds neerkomt op de volledige jaarwinst van de afgelopen 4 à 5 jaren.

Maar ja; geen instantie die de ballen heeft om die power-play te maken, natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 01:35]

WouterL @R4gnax28 november 2022 19:48
Probeer “schade” maar eens hard te maken; dat is niet zo makkelijk te kwantificeren. Ook in Nederland niet, al hoewel er ietsje beweging in lijkt te komen, met oa de Wet collectieve afwikkeling massaschade. Dan nog eist de AVG tot het vergoeden van werkelijk geleden schade. Hier en daar is er al wat natte vingerwerk geweest door rechters, maar echt hard lopen die zaken nog niet.
Overigens is de 4% geen plafond; althans voor Facebook is dat natuurlijk het plafonds, maar theoretisch kan de boete het omzetplafond overstijgen.

[Reactie gewijzigd door WouterL op 23 juli 2024 01:35]

R4gnax
@WouterL29 november 2022 09:26
Probeer “schade” maar eens hard te maken.
Dat hoeft niet voor een boete. Voor een boete hoeft alleen maar hard gemaakt te worden dat de gegevens van X betrokkenen gelekt zijn door bedrijfsprocesmatige of technische nalatigheid. Niet of uit het lekken ook nog concrete schade voor de betrokkenen volgt. Dat hoeft alleen voor een evt. schadevergoeding.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 01:35]

WouterL @R4gnax29 november 2022 09:29
Dat klopt, je (men) had het echter over een bedrag per gebruiker a la class action, wat dus alleen kan op basis van 'schade'. De boetes zijn inderdaad anders geconstrueerd, al hoewel een kwantitatieve hoeveelheid wel een boetefactor kan zijn natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door WouterL op 23 juli 2024 01:35]

Zoop @WouterL29 november 2022 10:03
Als ik een moord pleeg, of twee, dan maakt dat toch ook verschil in de strafmaat? Of dat ik 1x of 2x door rood rij. Dus volgens mij helemaal niet gek om die rekensom te maken dat het 50cent per persoon is. Niet als een class action ofzo, want wie zit er nou te wachten op die 50cent pp. Maar het laat wel zien dat het alsnog een lullige boete is, ze hebben vast wel meer dan 50cent pp verdient, dus dit is simpelweg een kostenpost, geen boete, voor een bedrijf als meta en lijkt mij dat dit het punt is dat gemaakt wordt.
WouterL @Zoop29 november 2022 10:19
er is geen punt, er is alleen de wet. Met een punt leg je geen hogere boetes op. Ook toezichthouders niet.
RogerWilco2 @R4gnax30 november 2022 10:15
Ja, clubs zoals Brein doen toch ook duizenden euros boete per gebruiker?
Dan kan dat hier toch ook?
The Zep Man
@WouterL28 november 2022 16:59
Facebook is 245 miljard USD waard en heeft ongeveer 3 miljard gebruikers. Gezien Facebook niets waard is zonder gebruikers, kunnen we de waarde per gebruiker makkelijk berekenen. 245 / 3 = ~82 USD.

Per gebruiker waarvan gegevens gelekt zouden zijn, zou de boete dus minimaal 82 USD moeten zijn om data als risicovol 'goed' te laten beoordelen, dus een boete van 43,7 miljard USD (en dan omgerekend naar EUR, maar dat laat ik even in het midden).
Loft @The Zep Man28 november 2022 17:25
Ik ben voorstander van dergelijke boete richting Meta/Facebook. Het is een gigantiisch bedrag als dit soort boetes zouden gebeuren, maar Facebook heeft al veel te vaak privacy geschonden en wetsovertredingen begaan, en veel belangrijker, ze leren er niet van en bagetaliseren het.

Elk bedrijf kan een keer in de fout gaan. Dan dien je maatregelen te treffen en te verbeteren. En dat is nou net wat Facebook niet doet.

Als er een overtreding is die geen gevolgen heeft, dan hoeft dat niet incrementeel te zijn. Wat mij betreft zijn dit soort boetes (privacy en security) incrementeel. Redelijke en normale boetes om mee te starten, oplopend tot bedragen die jij noemt. Dan weten ze dat bij volgende boetes bedragen flink hoger worden.
anboni @Loft28 november 2022 17:31
Dan dien je maatregelen te treffen en te verbeteren. En dat is nou net wat Facebook niet doet.
Dat wordt natuurlijk ook lastig voor een bedrijf dat privacyschenden tot een businessmodel heeft gemaakt. Wel met je eens overigens, ookal zou dit mogelijk het einde van enkele van dit soort bedrijven betekenen.
Loft @anboni28 november 2022 17:37
Ik wl niet zeggen dat het einde van Facebook betreft. als ze inzichtelijk maken wat er gebeurd, als ze netjes omgaan met fouten, die oprecht herstellen en wellicht zelf zover gaan dat ze gebruikers laten delen in opbrengsten. Dat kan een heel ander businessmodel zijn. Als het maar waarde voor de gebruiker geeft.

Het was makkelijk en bijzonder in het begin. Daarna werden inhalig. Zelf als dat binnen de perken bleef acccepteert men dat. Facebook gaat al jaren te ver... Dat gaat 'de samenleving' een keer te erg vinden. Welilcht nu al (laten we hopen ;) )
JEightyFive @anboni29 november 2022 08:22
ookal zou dit mogelijk het einde van enkele van dit soort bedrijven betekenen
I see this as an absolute win.
RogerWilco2 @anboni30 november 2022 10:16
Ik zou het prima vinden als bedrijven zoals Facebook niet meer konden bestaan.
Zoals je zegt: privacy schenden is hun business model.
EldraziKlap @Loft29 november 2022 09:42
Het gaat veel verder dan dat ze er niet van leren.

Ze calculeren het risico simpelweg in. Een boete van een half miljard is absoluut peanuts voor Meta.
Op de data waar het om gaat is allang veel meer geld verdiend. Dat is gewoon bewust risico wat Meta neemt.

Zo lang mogelijk procederen en aanvechten zorgt ervoor dat ze al die jaren die het voortsleept kunnen verdienen op de data.

Ik ken de cijfers niet maar ik durf wel te beweren dat hier nog steeds winst gemaakt wordt door Meta, ongeacht de boete.

Daarom zeg ik ook; gooi die boetes maar eens flink omhoog, met inderdaad ongeveer 82USD/gebruiker. Dan gaan we ineens over hele andere dingen praten.

Zorg ervoor dat dit tumor van een op gestolen data gebaseerde, ad-based winstmodel een snelle en permanente dood sterft.
W00fer @The Zep Man29 november 2022 03:12
Dan wil ik niet weten waar je bij Tiktok op uitkomt als je dit gaat onderzoeken. Die lappen werkelijk elk privacyding aan hun laars. Maar omdat ze in China zitten valt er niks te halen.
The Zep Man
@W00fer29 november 2022 07:27
Dan wil ik niet weten waar je bij Tiktok op uitkomt als je dit gaat onderzoeken. Die lappen werkelijk elk privacyding aan hun laars. Maar omdat ze in China zitten valt er niks te halen.
Het moederbedrijf, ByteDance, heeft gewoon kantoren in de EU. Via die weg kan het bedrijf geplukt worden. Als ze daarop besluiten om zich terug te trekken uit de EU (en niet meer de EU van dienstverlening te voorzien), dan zie ik ook het probleem niet. ;)
W00fer @The Zep Man29 november 2022 14:48
Een kantoor is heel wat anders dan een juridische of statutaire zetel. Facebook mag dan in Ierland een kantoor hebben, officieel wordt veel of alle data nog naar de VS gestuurd.

U2 is een muziekband die de rechten van liedjes in Nederland heeft liggen, echter zijn ze hier bijna nooit.

Er zijn ontzettend veel brievenbus firma's waar door een oerwoud van BV's niks te halen valt. Kijk maar naar Kees vd Spek die een iPad ging terugbrengen bij Amazon in Amsterdam. Niemand kon hem te woord staan, simpelweg omdat ze er niet waren. De EU ontbreekt ook gewoon slagkracht om hier doorheen te komen. Het wordt bedrijven veel te gemakkelijk gemaakt. Deze shell companies zijn legaal.
core_dump @W00fer29 november 2022 08:24
Kun je aangeven waar ze precies de Chinese wet overtreden?
Zoop @core_dump29 november 2022 14:19
Waarom boeit dat? Ze opereren in de EU, dus in dat geval kijk je naar EU wetten.
Gubbel @The Zep Man30 november 2022 07:50
En in 1 klap dergelijke bedrijven failliet laten gaan.. dit is wel hele overdreven geredeneerd.
Accretion @WouterL28 november 2022 17:46
Het hele bedrijf afschaffen en de betrokken medewerkers persoonlijk vervolgen.

De nuttige functies worden dan toch wel overgenomen dooreen alternatief; welke, wetende hoe het met Facebook is afgelopen dan een stuk beter op privacy zal letten?
feuniks @WouterL29 november 2022 09:08
Hoeveel dan?
Hoeveel weet ik niet, maar ik kan me zomaar voorstellen dat Meta met deze data meer dan 50 cent per gebruiker kan verdienen. En dan zit je al snel in een situatie waarbij het economisch gezien aantrekkelijker voor een bedrijf om zich niet te houden aan de regels dan wel. En dat kan niet de bedoeling zijn.
EldraziKlap @feuniks29 november 2022 09:44
Mee eens - eindeloos procederen of uitstellen van rechtzaken laat ze per dag weet ik hoeveel verdienen per gebruiker. Zo'n boete is mateloos nietszeggend qua bedrag. Het is wel PR-schade, dat is de enige reden dat ze het zo opnemen.

Ik durf wel te stellen dat ze onder de streep nog steeds flink verdienen op deze data - ongeacht de boete.
Gubbel @feuniks30 november 2022 07:51
Meta verdient niets aan je naam en emailadres. De data die gelekt is is voor jou en mij belangrijk, want spam email. Voor Meta boeit die data helemaal niets.
Cergorach @WouterL28 november 2022 17:39
$289,63 miljard / 533 miljoen = $543,40 ;-)
n4m3l355 @Martinez-28 november 2022 17:47
Ik zie iedereen hier inclusief mezelf verbaasd reageren hoe laag de straf is per gebruiker. En zoals een aantal aanhalen hoeveel winst meta maakt per gebruiker, dan lijkt het erop dat deze straf niet in verhouding staat. Dus . . . De hamvraag is dan ook wel, waarom lijkt deze straf zo laag? Is dit het maximale wat de Ierse AVG kan opleggen? Waarom volgt een rechter niet de zelfde gedachtegang als menig Tweaker? En wat belet Meta om gewoon zo door te gaan alsof er niks aan de hand is?
TweakerCarlo @n4m3l35528 november 2022 19:43
Mensen willen delen en doen dat masaal. Kijk mij blij zijn met men gefotoshopte kut kop op vakantie.
Het is gratis data voor overheden en andere partijen. Als je die boetes gaat geven waardoor zo'n dienst het oprecht moelijk krijgt dan kunnen ze natuurlijk niet meer zo makkelijk aan data komen van de burger. Er zijn andere manieren natuurlijk om daaraan te komen maar waarom zou je het deze bedrijven dan moeilijk gaan maken? Dat is toch dom?

[Reactie gewijzigd door TweakerCarlo op 23 juli 2024 01:35]

EldraziKlap @TweakerCarlo29 november 2022 09:46
Wat? Dat slaat nergens op - waarom kun je niet bijvoorbeeld een abonnement afsluiten op Facebook zodat ze gewoon met hun slinkse poten van je data afblijven?

Ik vind het nergens op slaan dat het delen van informatie maar moet betekenen dat dit 'gratis' data voor andere partijen is. Ik weet dat dit is hoe het in de praktijk gaat - maar dat betekent toch niet dat we ons daarbij neer hoeven te leggen?
bilbob @TweakerCarlo28 november 2022 21:24
Ik vind het vergezocht.
WillySis
@Martinez-28 november 2022 19:10
In het circuit wordt gemiddeld 15 cent per soortgelijk record betaald. Als je het van die kant bekijkt is de boete toch de moeite waard.

Van mij had de boete nog wel wat hoger mogen liggen. Dit lek heeft wel enige overeenkomsten met het lek (of bewust gat) waar Cambridge Analytica destijds gebruik van maakte. Ook daar heeft FaceBook/Meta zeer traag gereageerd met het dichten van het lek.
Het scrapen van bepaalde gegevens is nog steeds mogelijk. Aan de boete had ik ook graag een dwangsom gekoppeld gezien. Laat Meta maat lekker zo'n € 150 K per dag betalen totdat dat scrapen eens echt aantoonbaar aangepakt wordt.
Rav @Martinez-28 november 2022 22:38
Ik ben het met je eens dat het een schamele boete is, maar gelukkig beginnen de boetes zich langzaam op te stapelen. Maar nog steeds niet tot op een punt dat ze hun businessmodel aanpassen helaas.

Alleen al van de Ierse variant van AP (DPC) hebben ze al €910 miljoen aan boetes gehad in de laatste 14 maand. (bron: https://www.irishtimes.co...r-privacy-rules-breaches/)
The_Woesh 28 november 2022 16:50
Ik vind het anders wel een aanzienlijk bedrag dat mij voldoende lijkt om Meta in beweging te krijgen en zaken beter te beveiligen. Vergeet niet dat het in dit geval gaat om het scrappen door een derde partij. Die partij is de hoofdschuldige en moet de grootste boete krijgen.
Daarnaast vind ik scrappen een geval apart. Blijkbaar mag je die informatie volgens de AVG wel tonen over een enkele gebruiker, maar moet je wel tegengaan dat deze data op een geautomatiseerde manier toegankelijk is zodat er geen database aangemaakt kan worden. Dit roept wel wat vragen op wanneer iets scrappen is en wanneer niet?

Is bijvoorbeeld het aflezen van de pagina voor slechtziende door tekst to speech software scrappen of niet? en zo niet, hoe ga je in de praktijk onderscheid maken?
iAR @The_Woesh28 november 2022 16:54
Als die data 2 euro waard is en de boete is 0,50 euro. Dan heb je alsnog winst.
The_Woesh @iAR28 november 2022 17:00
Als ik 200€ euro verdien om op tijd een pakje in groningen te bezorgen, maar om op tijd te zijn krijg ik een boete van 60 euro? Is het dan ok dat ik te hard ging omdat de business case positief was? of moeten alle boetes omhoog?
Ik denk niet wij op basis van dit geval kunnen concluderen of de boetes te hoog of te laag zijn.

edit: Daarnaast is FB niet degenen die aan deze datalek verdient, maar de partij die ge-scraped heeft. (neem die weg dat facebook aan data verdien, maar deze boete is niet omdat ze de data onrechtmatig hebben verkregen hebben of onrechtmatig gebruikt hebben)

[Reactie gewijzigd door The_Woesh op 23 juli 2024 01:35]

Cambionn
@The_Woesh28 november 2022 17:20
Het probleem is dat bedrijven als FB dan idd te hard gaan rijden gezien dat op de eindstreep 140 verdiend en de veiligheid van andere weggebruikers ze niet zo boeit. Of het "ok is" maakt ze verder niet uit.

Alleen is hier het pakketje optijd brengen data verzamelen, en de veiligheid van andere weggebruikers is jouw privacy (met alle gevolgen van het verliezen hiervan van dien).

De boete werkt dus niet voor z'n toepassing (afschrikken het gedrag te vertonen) en zou dus idd hoger moeten zijn om nuttig te zijn, of een andere straf die wel werkt zou in de plaats moeten komen.

Overigens geld dit niet enkel voor social media. Veel multinationals in alle sectoren berekenen zo. Als de kosten lager zijn dan de baten heb je winst, ook als de kosten uit boetes bestaan. En winst is waar het om draait. Zelfs mensenlevens worden met enige regelmaat zo berekend helaas...

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 23 juli 2024 01:35]

CoMaestro @The_Woesh29 november 2022 08:59
Het ding is vooral dat wij als samenleving hebben besloten dat het niet oke is, en om dit af te weren hebben we besloten er een boete op te leggen. Als de business case dan nog steeds positief is, en bedrijven het dan blijven doen, maakt dat het niet ineens wel oke.
Finraziel @iAR28 november 2022 17:16
Maar het gaat om het beveiligen van die data, Facebook had die data zelf al. Dus je moet het niet afzetten tegen wat die data waard is maar tegen wat het zou kosten om de boel beter te beveiligen. En dan denk ik ook dat je een heel eind komt met dit bedrag.
Gubbel @Finraziel30 november 2022 07:54
Helemaal mee eens, maar waarom doen we altijd alsof tech bedrijven helemaal niets doen. Mensen maken ook gewoon fouten, beveiliging is extreem lastig. Ik heb meerdere sloten om mn woning, toch wordt er ingebroken en shit gejat. Zal ik de slotenmaker maar een boete geven?
Finraziel @Gubbel30 november 2022 09:01
Dat maakt de taak van de toezichthoudende instanties ook lastig. Een lek is niet automatisch meteen een boete, het gaat er om of er echt nalatig gehandeld is. Ja fouten kunnen gemaakt worden maar goede beveiliging kost ook geld en als bedrijven gewoon beslissen dat ze liever daarop besparen en daarom ligt er nu van alles op straat dan kun je niet meer van een foutje spreken.
EldraziKlap @The_Woesh29 november 2022 09:47
Goed punt, waar ligt de grens inderdaad?
Techbuster 28 november 2022 16:49
Let wel, er wordt een boete opgelegd.
Dat wil niet zeggen dat die betaald gaat worden.
Zoals meestal is de reactie “ we gaan het bestuderen” etc.
Daarna gaan ze in beroep en dan horen we er niets meer van.

Nb waar gaat het geld naartoe?
(Als er al wordt betaald )
wildhagen
@Techbuster28 november 2022 16:52
Nb waar gaat het geld naartoe?
(Als er al wordt betaald )
Boetes gaan naar de eisende partij, in dit geval dus de DPC.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 01:35]

iAR @Techbuster28 november 2022 16:53
Daarna gaan ze in beroep en dan horen we er niets meer van.
Ik weet niet of je post realistisch of negatief is. Kun je ergens vinden welke boetes zijn opgelegd en of die betaald zijn? Lijkt me toch openbare data?
The Zep Man
28 november 2022 16:39
Meta krijgt 265 miljoen euro AVG-boete om gescrapete data van 533 miljoen users
(...)
met data als telefoonnummers, namen, geboortedata en e-mailadressen van bijna 533 miljoen gebruikers.
Dus die data is per gebruiker minder dan 50 eurocent waard?

Met zulke zachte boetes zal data nooit als toxic asset gezien worden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 01:35]

T-men @The Zep Man28 november 2022 16:42
Was het maar zo... !
De boete is maar 50 cent per gebruiker.
De waarde voor facebook ligt naar verluid ergens rond de 2 euro per gebruiker.

Het drukt de winst op die gescrapte accounts dus met 25%.
iAR @T-men28 november 2022 16:52
Dat bedoelt The Zep Man denk ik ook, anders geformuleerd. Die dat is namelijk meer waard, en daarmee zal er dus ondanks een boete wel winst gemaakt worden. Daarmee blijft data waardevol.
Loft @T-men28 november 2022 17:32
https://tweakers.net/nieu...daalt-voor-het-eerst.html

Winst is 6.5 miljard euro per kwartaal.
Dat is 26 miljard per jaar.

Het gaat oer 533 mijoen user van de totaal van 3 mijard. Dat is dus 1/6
Het gaat over de periode mei 2018 - august 2019. Dat is is 5/4 jaar.

Boete: 26 miljard x 1/6 x 5/4 - => 5,4 miljard.
Die boete van 265 mijoen is een schijntje en had HEEL VEEL hoger mogen zijn.

Dan neem ik niet mee dat een europese gebruiker welllicht meer waard is dan een gebruiker uit een andere wereld deel (meer advertentie opbrengsten.) Als kan dat ook minder zijn...
witchdoc @T-men28 november 2022 16:44
Als je nu een bron had aangehaalf voor die 3 euro dan had ik je gelijk geupvote.
comatoast @T-men28 november 2022 20:31
Minder winst == minder belasting betalen :Y)
Dpc blij, meta blij alleen maar winnaars 8-)
HerrPino @comatoast29 november 2022 07:40
Je mag toch hopen dat zo’n boete na belasting is, zo niet dan is het erg krom.
raro007 @The Zep Man28 november 2022 16:54
Waarom bereken jij over die 533 miljoen gebruikers?
Moet je niet vanuit gaan over de Ierse gebruikers?
Want zoals jij het zecht kan alleen Ierland die geld opstrijken over die fout en andere landen kunnen dat niet.
The Zep Man
@raro00728 november 2022 16:56
Waarom bereken jij over die 533 miljoen gebruikers?
Uit het artikel:
Meta's bedrijf Facebook heeft volgens de DPC de AVG overtreden door gebruikersdata onvoldoende te beveiligen toen in april 2021 een dataset met bijna 533 miljoen gebruikers verscheen.
Nergens wordt gesteld dat de boete enkel om Ierse gebruikers wordt gegeven. Verder is Facebook's EU hoofdkwartier gevestigd in Ierland, waardoor zij daar onderzocht en beboet worden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 01:35]

raro007 @The Zep Man28 november 2022 17:00
Precies maar nergens word het tegenovergestelde niet gezegd alleen dat er zoveel data is gelekt.
Daarbij wil ik weten van jou kan Nederland hun om die reden hun niet beboeten? Als het wel kan dan moet je die bedrag niet verdelen over 533 miljoen maar meer over 5 miljoen. Dan is het geen 50 cent maar 53 euro per persoon
The Zep Man
@raro00728 november 2022 17:01
Daarbij wil ik weten van jou kan Nederland hun om die reden hun niet beboeten?
Zoals genoemd is het EU hoofdkantoor van Facebook in Dublin. Daarom wordt Facebook daar onderzocht en beboet.
raro007 @The Zep Man28 november 2022 17:03
Oké dus Amerika en zuid Amerika en rest van de wereld kan hun ook niet beboeten om die reden want die zitten ook in die 533 miljoen
The Zep Man
@raro00728 november 2022 17:04
Binnen de EU is afgesproken dat voor dit soort zaken het land waar het hoofdkantoor is gevestigd boetes mag uitdelen. Amerika, Zuid-Amerika, en 'de rest van de wereld' zijn geen onderdeel van de EU, en mogen zelf ook boetes uitdelen als zij dat willen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 01:35]

raro007 @The Zep Man28 november 2022 17:05
Dus moet je die gebruikers ook uit die 533 miljoen weg halen. Want Facebook kan van die landen ook een boete verwachten.
The Zep Man
@raro00728 november 2022 17:06
Waarom? Facebook wordt geacht zich aan de wet van iedere jurisdictie te houden. Als Facebook de wet overtreedt in twee jurisdicties, kan Facebook twee boetes verwachten.

Voor de duidelijkheid, de EU is één jurisdictie in dit geval. Een jurisdictie kan wetten hebben die relateren aan alle persoonsgegevens die een bedrijf verwerkt. Als een bedrijf het daar niet mee eens is, dan kan die besluiten om geen diensten aan te bieden binnen de betreffende jurisdictie.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 01:35]

mrbullet 28 november 2022 17:02
Goed dat ze boete uitdelen, maar jammer dat het zolang moet duren voordat ze tot een beslissing komen. Ik weet dat het zorgvuldig moet ivm juridische slagkracht van zulke bedrijven.

Ze mogen ook gelijk TikTok aanpakken, het is klip en klaar dat ze de avg overtreden door de data van kinderen in China te bewaren en verwerken zonder uitdrukkelijke toestemming van hun ouders.
zonoskar 28 november 2022 17:58
Als Ierland dit kan, waarom dan niet de andere staten. Ik zeg, elke EU land Meta aanklagen voor minstens 260 M en de boete voor meta komt dan een beetje uit op wat het had moeten zijn.
ernstoud 28 november 2022 19:06
Ik deel nog steeds de mening zoals door Bruce Schneier op een security congres verwoord dat FB de meest criminele organisatie is vanuit juridisch oogpunt, de Mafia is actief in een aantal landen. FB houdt zich in de hele wereld niet aan de wet.

Maar het is zo leuk, zo handig. En gratis!
mennomoog @ernstoud28 november 2022 23:00
Leuk om dat te horen van ‘mijn’ auditor :) en ik deel je mening!
EldraziKlap @ernstoud29 november 2022 09:50
Google maakt zich hier toch net zo schuldig aan?
grrfield 29 november 2022 07:38
Hoe kun je vermijden dat er data van op een toegankelijke website gescraped wordt?
GoVegan 28 november 2022 16:42
Ik vraag me dan altijd al wat die 533 miljoen slachtovers dan krijgen.
Immanent Ike @GoVegan28 november 2022 16:44
Een boete is iets anders dan een schadevergoeding dus waarschijnlijk niets.
wildhagen
@GoVegan28 november 2022 16:49
In deze uitspraak niets. Als die een vergoeding willen zullen ze zelf een civiele zaak aan moeten spannen tegen Meta.

Er is een wezenlijk verschil tussen een boete (die meestal naar de eisende partij gaat) en een schadevergoeding.
The_Woesh @wildhagen28 november 2022 16:54
klopt, er lopen volgens mij wel verschillende class action zaken tegen Meta. De boetes die nu gegeven worden zijn daarbij aanvullend bewijs dat ze verkeerd waren. Alleen de grote vraag is kan de gelede schade wel bewezen worden? zonder bewijs dat er daadwerkelijk schade is, kan je geen schade vergoeding eisen.
CAPSLOCK2000
28 november 2022 16:53
De wereld is toch wel aan het veranderen. Een boete van "maar" 265 miljoen vinden we al heel gewoon en worden verschillende van dit soort boetes per jaar uitgedeeld. Zelfs voor een bedrijf als Facebook moet dat toch wel de vraag op roepen of het niet efficienter kan. Het bedrijf heeft net 11.000 ontslagen aangekondigd en de winst is gedaald. Als ik aandeelhouder was zou ik toch even gaan vragen of ze geen manier kunnen bedenken om geen boetes meer te krijgen.
EldraziKlap @CAPSLOCK200029 november 2022 09:52
Ik kom net uit een podcast met Cal Newport - en hij zegt ook dat FB een hoop terrein aan het verliezen is. Ze hadden enorm voordeel omdat ze de eerste waren, maar ze proberen nu te concurreren met TikTok bijvoorbeeld. Dat betekent dat FB probeert een entertainment platform te worden, terwijl ze daar de expertise van oudsher niet voor hebben.

Het zijn rare bochten waarin Meta zich wringt om bestaansrecht te blijven houden. Ik denk dat ze de meerdere buien zien hangen.

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