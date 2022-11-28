Meta krijgt 265 miljoen euro AVG-boete om gescrapete data van 533 miljoen users

De Ierse privacytoezichthouder DPC heeft Meta een boete opgelegd van 265 miljoen euro. Meta's bedrijf Facebook heeft volgens de DPC de AVG overtreden door gebruikersdata onvoldoende te beveiligen toen in april 2021 een dataset met bijna 533 miljoen gebruikers verscheen.

Het onderzoek van de Data Protection Commission was gefocust op Facebook Search, Facebook Messenger Contact Importer en Instagram Contact Importer, en hoe die tools persoonsgegevens verwerkten tussen 25 mei 2018 en september 2019. De Commission begon met het onderzoek nadat in april 2021 een dataset online verscheen met data als telefoonnummers, namen, geboortedata en e-mailadressen van bijna 533 miljoen gebruikers. Facebook zei toen al dat het probleem in augustus 2019 was opgelost, maar ging gebruikers niet actief inlichten over het lek.

Naast de geldboete moet Meta van DPC 'bepaalde specifieke acties ondernemen binnen een bepaald tijdpad'. De DPC deelt geen details over deze acties en wanneer deze genomen moeten zijn. Data Protection Commissioner Helen Dixon van DPC zegt tegen RTE dat Meta een 'significante' boete krijgt, vanwege de grootte van het lek en omdat er eerder data is gescrapet van het platform. Meta had dus eerder actie kunnen ondernemen, stelt Dixon. De Commissioner zegt daarnaast dat de gevolgen voor slachtoffers 'aanzienlijk' kunnen zijn, omdat ze onder meer gephisht en gescamd zouden kunnen worden met de data.

Meta zegt de boete nog te bestuderen en wijst erop dat het al stappen heeft genomen om dit scrapen tegen te gaan, waaronder het blokkeren van scrapen door middel van telefoonnummers. Eerder kreeg Meta een DPC-boete van 405 miljoen euro vanwege het delen van gegevens van minderjarige Instagramgebruikers, en een boete van 225 miljoen euro omdat het bedrijf de fout in ging met WhatsApp.