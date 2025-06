Europees Hof: AVG vereist geen schadedrempelwaarde voor schadevergoeding

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat een 'drempelwaarde' aan ernst van een overtreding van de AVG niet nodig is om een claim bij een rechtszaal in te dienen. Ook mogen procedures omtrent de AVG, of GDPR, niet complexer zijn dan soortgelijke procedures.

Dat oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie in een zaak die is doorverwezen vanuit het hoogste gerechtshof van Oostenrijk. Het gaat om een zaak tussen een Oostenrijkse burger en de nationale postdienst van het land. De Österreichische Post verzamelde sinds 2017 informatie over de politieke oriëntatie van de bevolking. Dat deed het met een algoritme, op basis van sociale en demografische criteria. De uitkomst was een zogenaamd 'adres van een doelgroep'.

Een man, die niet had ingestemd met het verwerken van zijn persoonsgegevens, werd affiniteit met een extreemrechtse partij toegeschreven. Hij stelt in zijn aanklacht dat dit hem erg boos maakte, hij zich voor schut gezet voelde en dit ervoor zorgde dat hij zijn vertrouwen verloor. Hij stapte naar de rechter en eiste een schadevergoeding van 1000 euro wegens immaterieel letsel.

De Oostenrijkse rechtbank verwees door naar het Europese Hof, met de vraag of er niet een bepaalde drempel van ernst is die te boven gegaan moet worden voordat een AVG-claim neergelegd kan worden. Het hof oordeelt nu dat dat niet het geval is. Ook oordeelt het Hof dat nationale rechtbanken het proces voor een AVG-claim niet ingewikkelder mogen maken dan andere claims.

De Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems is blij met de uitspraak. Volgens hem worden veel AVG-zaken afgewezen vanwege een te kleine hoeveelheid schade. "Een hele branche probeerde de AVG opnieuw te interpreteren, om te voorkomen dat ze schadevergoeding moesten betalen aan gebruikers wier rechten ze schonden. Dit lijkt te worden afgewezen. We zijn erg blij met het resultaat."