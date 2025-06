ChatGPT is opnieuw beschikbaar in Italië na eerder verbod

ChatGPT is opnieuw beschikbaar in Italië. OpenAI kwam tegemoet aan de eisen van de Italiaanse privacywaakhond en licht Italiaanse gebruikers voortaan beter in over hoe en waarom hun data wordt gebruikt. Het bedrijf voegde ook een leeftijdsverificatietool toe aan de website.

Volgens de redactie van Associated Press zouden Italiaanse gebruikers van ChatGPT voortaan ook een nieuw formulier kunnen raadplegen waarmee ze bezwaar kunnen maken tegen het verzamelen en het gebruik van hun data door OpenAI.

De Italiaanse privacywaakhond is naar eigen zeggen tevreden met de aanpassingen die OpenAI heeft doorgevoerd. De autoriteit stelt wel dat er nog enkele eisen op tafel liggen. Zo zou het Amerikaanse onderzoeksbedrijf Italianen beter moeten inlichten over hun recht om dataverzameling via ChatGPT te weigeren en zou de leeftijdsverificatietool nog verder aangepast moeten worden.

Eind vorige maand raakte bekend dat Italië ChatGPT had verbannen. Volgens de Italiaanse privacyautoriteit verwerkte OpenAI gebruikersdata van Italiaanse burgers niet zoals de GDPR dat voorschrijft. De autoriteit merkte bovendien op dat er geen enkele leeftijdsfilter aanwezig was die minderjarigen kon weerhouden om de AI-tool te gebruiken. De autoriteit verwees ten slotte naar een eerder datalek waardoor namen, e-mailadressen, factuuradressen, betaalgegevens en geschiedenis van ingevoerde prompts van gebruikers op straat kwamen te liggen. Dit datalek was volgens BleepingComputer veroorzaakt door een bug.