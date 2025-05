Google-ceo: AI-functies komen beschikbaar in Search

Google gaat ook een conversationele AI verwerken in zijn zoekmachine, zoals Bing dat nu ook biedt met Bing Chat. Google heeft al conversationele AI met chatbot Bard, maar dat staat nu nog los van Search.

Wanneer topman Pichai van plan is dat te verwerkelijken, meldt hij nog niet. Daarnaast vertelt hij ook nog niet wanneer Google Bard toegankelijk zal zijn zonder dat er een wachtlijst aan vastzit. Het is voor het eerst dat Google spreekt van het combineren van Search en AI, wat Microsoft inmiddels al langer doet en ze veel belangstelling oplevert.

AI zit in een stroomversnelling sinds het openbaar maken van ChatGPT met zijn toenmalige 3.5-model, in december. De techniek van het bedrijf OpenAI maakte indruk onder het publiek en kort daaropvolgend investeerde Microsoft 'miljarden dollars' in OpenAI. Dat was de derde investering van Microsoft in OpenAI tot op dat moment. Microsoft heeft in korte tijd de ChatGPT-technologie verwerkt in Bing, maar ook in Microsoft 365 en GitHub.

Volgens Bloomberg gaf het hogere management van Google 'code rood' af na de onthulling van de nieuwe AI-producten van Microsoft. Het devies zou zijn om in alle Google-producten met meer dan een miljard gebruikers generatieve AI toe te voegen. Volgens Statcounter heeft Google meer dan 90 procent van de markt voor zoekmachines in handen, dus Search is zeker kandidaat voor aanvulling met AI onder dit beleid.