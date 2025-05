Xiaomi 13 Ultra komt in tegenstelling tot voorgangers wereldwijd uit

De Xiaomi 13 Ultra-smartphone zal wereldwijd uitkomen, zo zegt de fabrikant. Voorgangers van de telefoon kwamen alleen uit in thuisland China. De release van de telefoon zal in de komende maanden plaatsvinden.

Xiaomi zal de telefoon deze maand nog presenteren, zegt de fabrikant. Een wereldwijde release volgt daarna. Xiaomi en het bedrijf waarmee het samenwerkt voor de camera's, Leica, claimen dat het een doorbraak is op het gebied van smartphonefotografie. De lenzen op alle camera's zouden dezelfde optische kwaliteiten hebben. Wat dat precies betekent in de praktijk, is onbekend. De 12S Ultra was de eerste smartphone van de fabrikant met een 1"-camerasensor.

De Chinese fabrikant bracht al eerder de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro uit. Die laatste kost momenteel 1199 euro. De Ultra-versie zal vermoedelijk daar nog boven zitten, waardoor die tot de duurste niet-vouwbare smartphones op de markt zal behoren.