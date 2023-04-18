Xiaomi introduceert 13 Ultra-smartphone met vier 50-megapixelcamera's

Xiaomi heeft een Ultra-variant van zijn Xiaomi 13-telefoon aangekondigd. De telefoon beschikt over vier 50-megapixelcamera's. De telefoon komt deze maand uit in China. Later volgt een internationale release, bevestigde het bedrijf eerder.

De Xiaomi 13 Ultra beschikt over een primaire 1"-camerasensor met een resolutie van 50 megapixel, net als de huidige Xiaomi 13 Pro. De sensor heeft ditmaal echter een lens met een variabel diafragma, dat ingesteld kan worden op f/1,9 of f/4,0. De primaire camera van de huidige Xiaomi 13 Pro is standaard f/1,9 en kan niet aangepast worden.

De overige drie camera's aan de achterkant hebben geen 1"-sensor, maar wel een 50-megapixelresolutie. Het toestel krijgt onder meer een 50-megapixelcamera met periscopische 120mm-telelens, die bij de Xiaomi 13 Pro ontbreekt. De telefoon krijgt daarnaast een 70mm-telelens en een 12mm-ultragroothoeklens. De selfiecamera aan de voorkant krijgt een 32-megapixelresolutie.

De Xiaomi 13 Ultra krijgt verder een 6,73"-oledscherm met een resolutie van 3200x1440 pixels en een variabele 120Hz-refreshrate. Het scherm haalt volgens Xiaomi een piekhelderheid van 2600cd/m². De telefoon beschikt over een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-soc, maximaal 16GB geheugen en tot 1TB opslag. De 5000mAh-accu kan bedraad opgeladen worden met een vermogen van 90W, terwijl dat bij de Xiaomi 13 Pro maximaal 120W is. Draadloos opladen gaat met maximaal 50W.

De telefoon komt later deze maand beschikbaar in China. De telefoon krijgt daar een adviesprijs vanaf 5999 yuan. Dat komt omgerekend en met btw neer op 961 euro. De Xiaomi 13 Pro kostte in China echter 4999 yuan, maar kostte in Nederland bij de release 1299 euro. De Xiaomi 13 Ultra komt later ook beschikbaar buiten China, maar het is niet bekend wanneer dat precies gebeurt.