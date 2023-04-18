Xiaomi introduceert 13 Ultra-smartphone met vier 50-megapixelcamera's

Xiaomi heeft een Ultra-variant van zijn Xiaomi 13-telefoon aangekondigd. De telefoon beschikt over vier 50-megapixelcamera's. De telefoon komt deze maand uit in China. Later volgt een internationale release, bevestigde het bedrijf eerder.

De Xiaomi 13 Ultra beschikt over een primaire 1"-camerasensor met een resolutie van 50 megapixel, net als de huidige Xiaomi 13 Pro. De sensor heeft ditmaal echter een lens met een variabel diafragma, dat ingesteld kan worden op f/1,9 of f/4,0. De primaire camera van de huidige Xiaomi 13 Pro is standaard f/1,9 en kan niet aangepast worden.

De overige drie camera's aan de achterkant hebben geen 1"-sensor, maar wel een 50-megapixelresolutie. Het toestel krijgt onder meer een 50-megapixelcamera met periscopische 120mm-telelens, die bij de Xiaomi 13 Pro ontbreekt. De telefoon krijgt daarnaast een 70mm-telelens en een 12mm-ultragroothoeklens. De selfiecamera aan de voorkant krijgt een 32-megapixelresolutie.

De Xiaomi 13 Ultra krijgt verder een 6,73"-oledscherm met een resolutie van 3200x1440 pixels en een variabele 120Hz-refreshrate. Het scherm haalt volgens Xiaomi een piekhelderheid van 2600cd/m². De telefoon beschikt over een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-soc, maximaal 16GB geheugen en tot 1TB opslag. De 5000mAh-accu kan bedraad opgeladen worden met een vermogen van 90W, terwijl dat bij de Xiaomi 13 Pro maximaal 120W is. Draadloos opladen gaat met maximaal 50W.

De telefoon komt later deze maand beschikbaar in China. De telefoon krijgt daar een adviesprijs vanaf 5999 yuan. Dat komt omgerekend en met btw neer op 961 euro. De Xiaomi 13 Pro kostte in China echter 4999 yuan, maar kostte in Nederland bij de release 1299 euro. De Xiaomi 13 Ultra komt later ook beschikbaar buiten China, maar het is niet bekend wanneer dat precies gebeurt.

Xiaomi 13 Ultra

Toestel Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13 Pro
Scherm 6,73"-ltpo-oled
120Hz
3200x1440px
2600cd/m² piekhelderheid		 6,73"-ltpo-oled
120Hz
3200x1440px
1900cd/m² piekhelderheid
Soc Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2
Camera's Primair: IMX989, 1", 50Mp, f/1,9 of f/4,0
Ultrawide: 50Mp, 12mm
Tele: periscopisch, 120mm
Tele: 50Mp, 70mm
Front: 32Mp		 Primair: IMX989, 1", 50Mp, f/1,9
Ultrawide: 50Mp, 14mm
Tele: 50Mp, 70mm
Front: 32Mp
Accucapaciteit 5000mAh 4800mAh
Laadsnelheid 90W (bedraad)
50W (draadloos)		 120W (bedraad)
50W (draadloos)
Adviesprijzen Vanaf 5999 yuan (961 euro incl. btw)
Introductieprijs EU: nnb		 Vanaf 4999 yuan (800 euro incl. btw)
Introductieprijs EU: 1299 euro

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-04-2023 16:56 68

18-04-2023 • 16:56

68

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Reacties (68)

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DLSS 18 april 2023 17:24
Maakt die grote hoeveelheid megapixels eigenlijk nog wel iets uit voor de kwaliteit van de foto's op dit niveau?

[Reactie gewijzigd door DLSS op 24 juli 2024 01:16]

Verwijderd @DLSS18 april 2023 17:35
Aantal megapixels zegt weinig, de afmeting van de sensor (en steeds meer de kwaliteit van de postprocessing) is bepalend, vooral bij minder gunstige lichtomstandigheden. Met die 1" sensor mag je topkwaliteit foto's verwachten vergeleken met andere smartphones (met kleinere sensor). Overigens zijn compact camera's met 1" sensor (en vaak betere optiek en ergonomie) veel goedkoper dan deze Xiaomi. Bij dit prijsniveau lijkt het me toch vooral iets voor mensen die per se alles met de smartphone willen doen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 01:16]

Gullfisk @Verwijderd18 april 2023 20:38
Bij dit prijsniveau lijkt het me toch vooral iets voor mensen die per se alles met de smartphone willen doen.
En dat wil ik ook; mijn smartphone heb ik altijd bij me en mijn fototoestel niet...
Marzman @Verwijderd19 april 2023 09:00
De camera die je bij hebt maakt altijd betere foto's dan de camera die je niet bij hebt. Op dat vlak wint de smartphone altijd.
Aldy @Verwijderd19 april 2023 16:00
Welke compactcamera heeft een ultragroothoek en een behoorlijke teleobjectief ingebouwd? Volgens mij is dit een vergelijking die niet opgaat, zeker niet omdat ik met mijn compactcamera niet kan bellen. Trouwens ook niet met mijn systeemcamera. :D
Nas T @DLSS18 april 2023 20:46
Vroeger was de overtuiging dat meer pixels niet heel nuttig is, maar daar is op teruggekomen: "Why lower resolution sensors are not better in low light".

Maar belangrijker is sensorformaat. Hoe groter, hoe meer licht er gevangen kan worden, wat beter is voor tegen de ruis en/of voor de sluitertijd.
Universal Creations @Nas T18 april 2023 23:17
Sensorformaat is inderdaad de maat voor ruis, niet pixelgrootte. Maar wat wel telt is diffractie. Pixels die kleiner zijn dan wat de lens kan oplossen bij een bepaald diafragma, hebben ook weinig zin (kort door de bocht genomen).
In het geval van 50MP op een 1" sensor, mag het diafragma niet kleiner gemaakt worden dan f/2.4.
De hoofdsensor is nog ok met f/1.9 maximaal diafragma, maar het probleem zit hem in de andere sensoren die veel kleiner zijn en hoogstwaarschijnlijk ook nog een minder lichtsterke lens hebben (vooral de tele).
vanthome @DLSS19 april 2023 12:38
Ik was laatst op de autobeurs in Amsterdam met mijn S23 Ultra, en ik kon wel echt verschil merken in de 200/50/12MP modes. Waar zeker de 12MP mode niet zo scherp voelt.
DLSS @vanthome19 april 2023 13:24
Met zoom? Of wat merkte je?
vanthome @DLSS19 april 2023 13:26
Als je inzoomed merk je het zeker, maar zonder ook wel. Wil je ze later ergens anders zien zul je dit ook wel merken. Als je de 10x zoom wilt gebruiken is die specifieke lens wel beter, en zeker met goed licht kan je goed de 200MP gebruiken. In het donker nog niet geprobeerd.
DLSS @vanthome19 april 2023 15:41
Volgens mij doet samsung het altijd wel redelijk op het gebied van camara's.

Ik weet niet wat de omvang van de sensor is, maar 'voor mijn gevoel' is de fotokwaliteit van mijn iPhone 13 minder dan die van de galaxy s10 die ik daarvoor had.
Jordd05 @vanthome19 april 2023 14:54
Toevallig, ik was daar ook met m'n s23 ultra
Ik zag vooral veel verschil in detail als je ging inzoomen
Het is wel echt bizar hoe scherp de 200mp blijft bij het inzoomen als je de foto hebt gemaakt
vanthome @Jordd0519 april 2023 14:55
Ik was er ook zeer onder de indruk over. Wel jammer is dat je batterij erg snel leeg gaat.

Zeker als je inzoomt op de reflecties van de auto van het dak, dan zie je echt hoeveel detail er is.
Walrave @DLSS19 april 2023 15:38
Hangt af van de camera en software, megapixels alleen zegt niet veel. Een hoog resolutie foto die bleek is, of niet gefocust is, etc, etc is nog steeds een lelijk foto.
MrPompidom 18 april 2023 17:15
Het begint steeds meer te lijken op een camera, waarmee ook gebeld zou kunnen worden. :)
Jan Van Akker @MrPompidom18 april 2023 17:29
Zo zetten ze hem ook in de markt volgens de launch event: 'It's a camera phone, not a phone with a camera.'

Timecode 1:11:44 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=P9LGHT1HcKc
Canifchaos @Jan Van Akker18 april 2023 18:09
Er is blijkbaar zelfs een case om het toestel makkelijker vast te houden en te kunnen bedienen zoals een compactcamera: https://youtu.be/P9LGHT1HcKc?t=4382
Jan Van Akker @Canifchaos18 april 2023 18:24
Yep, daarnet live gezien 😁
tweakuwe @Canifchaos19 april 2023 01:49
Jammer dat je em niet op een tripod kan schroeven, dar had de camera case voor de Lumia wel dacht ik.
kid1988 @Canifchaos18 april 2023 19:15
Nostalgie
Z100 @kid198819 april 2023 00:10
Of https://www.dpreview.com/...mix-dmc-cm1-camera-review. Niet dat dit ding ooit verkocht.
wisselwerking @MrPompidom18 april 2023 17:33
Maar bellen is ook niet meer zo belangrijk ;)
Kimbo72 @MrPompidom18 april 2023 21:21
Idd straks kan je er niet eens meer mee bellen.
Undertaker2 18 april 2023 18:28
Qua specificaties lijkt deze telefoon nog het meest op de Oppo Find X6 Pro. Die heeft 3 x 50 megapixel sensors aan de achterkant waarbij de hoofdcamera (alhoewel Oppo niet meer spreekt van één hoofdcamera) van het 1 inch sensor type is. Helaas is die telefoon alleen in China te krijgen en lijkt een wereld release uitgesloten.

Fijn dat Xiaomi met een alternatief komt dat wél in de EU te krijgen zal zijn, alhoewel de prijs niet mals is zeg. Je krijgt dan wel state of the art technologie en zelfs twee telelenzen.

Behalve dat deze telefoon de 50 megapixels gebruikt voor pixel binning om betere 12 megapixels foto's te maken, kan je er vanuit gaan dat (net als bij de Oppo) je met alle sensors 50 megapixel foto's kan maken.

Als de kunstmatige verscherping wat terughoudend is en de algehele beeldverwerking verder prima is, heb je daadwerkelijk een mooie sprong voorwaarts.
greatkz 18 april 2023 18:43
De USB 3.2 zorgt ervoor,dat het opladen nu beperkt is tot 90W bij Xiaomi,terwijl dit bij usb 2.0 hoger is. Daardoor hebben andere modellen hogere oplaadsnelheden. Mijn foto's overzetten of verbinden met een scherm doe ik toch draadloos,dus maakt eigenlijk niet veel uit .. 90W is natuurlijk nog meer dan snel genoeg.
snah001 18 april 2023 21:23
Op giztop.com is deze al te bestellen voor Usd 1199 (12GB/256GB).
De 12 Pro is daar direct enorm in prijs gezakt (12GB/256GB) van Usd 1099 naar Usd 689.
Ben benieuwd wat de prijzen hier gaan doen van beide toestellen.
Menkoro 18 april 2023 17:04
Vanafprijs: :9~
(Waarschijnlijke) Introductieprijs: laat maar ;(
gebruikershaes 18 april 2023 17:09
Volgens mij kunnen we ondertussen ook wel een modem inbouwen in een compact camera. Ricoh GRlll 5g.
Verwijderd @gebruikershaes18 april 2023 17:36
nog even en je moet bijbetalen als er in een echte camera GEEN modem of Facebook/Twitter/Instagram functie zit ;(
Verwijderd 18 april 2023 19:22
Allemaal leuk en aardig, maar bewijs eerst maar eens dat die 50mp ook daadwerkelijk de beste foto's maakt...
Als dat echt zo is, dan wil ik hem hebben, want ik koop een nieuwe smartphone maar om 1 reden, hij moet de beste camera hebben. Prijs, merk, mogelijkheden, maakt mij allemaal niets uit, ik wil gewoon enorm goede foto's kunnen maken.
Smaak doet natuurlijk ook iets, maar kleur en contrast is altijd nog aan te passen, scherpte en belichting moet toch wel tijdens het maken van de foto al 'goed' zitten.
f/1,9 vind ik nou niet echt indrukwekkend, al doen algoritmes tegenwoordig ook goed hun best...
yc91EuXRBPxCoz @Verwijderd18 april 2023 20:20
Of je koopt voor dat bedrag een enorm goede compact camera...
snah001 @yc91EuXRBPxCoz18 april 2023 21:20
Maar daar kun je niet mee bellen, WA-ppen, FB-en etc.
crazyboy01 @yc91EuXRBPxCoz18 april 2023 21:55
Inderdaad, als dat echt zo belangrijk is dan moet je gewoon niet bij een smartphone zijn, dat is echt voor de niet-veeleisende hobbyfoto's en selfies. Het is zelfs bijna zonde om echt goede plaatjes te schieten met een smartphone. Zelfs de hoogstbeoordeelde smartphonecamera's maken foto's van herkenbare smartphone kwaliteit. Met zoomen is het ook altijd een drama.

Het voordeel dat je hem altijd in je zak hebt zitten en niet los bij je moet dragen is groot, maar als je het zo belangrijk vindt, zou het resultaat zwaarder wegen voor mij dan dat ene gemakje.
Verwijderd @crazyboy0119 april 2023 12:12
Draag jij maar lekker 24 uur per dag een zware logge grote camera mee dat geen enkel voordeel van een top camera IN een smartphone oplost... ;-)
crazyboy01 @Verwijderd19 april 2023 17:38
Dat zou ik inderdaad doen op momenten dat ik de mooiste plaatjes moest schieten.

- wat ik overigens niet moet, gelukkig, mijn vrije tijds foto's hoeven niet van professionele kwaliteit te zijn. Voordelen hoef je overigens niet op te lossen, en op de voor- en nadelen ben ik al ingegaan. Het is maar net wat je belangrijker vindt: ultiem comfort of allerbeste resultaat. En als je voor comfort kiest, weegt het best mogelijke resultaat behalen blijkbaar toch niet zo heel erg zwaar. -

[Reactie gewijzigd door crazyboy01 op 24 juli 2024 01:16]

Verwijderd @crazyboy0121 april 2023 10:40
Je kan het net zo brengen als jij wil, maar dit komt niet in de buurt van de meeste mensen die de smartphone altijd bij hebben en geen camera mee willen sleuren, dus je kan blijven uitleggen, maar het heeft totaal geen nut, want ik wil gewoon geen grote camera meenemen, wanneer dan ook!
Accepteer gewoon dat jij anders bent dan anderen, niets mis mee, maar druk niet zo door, totaal geen nut, want ik ga het niet doen, net als vele vele anderen ;-)
crazyboy01 @Verwijderd21 april 2023 17:00
Erg openminded inderdaad, goed voorbeeld! Ik accepteer het prima, ik snap de hele opmerking eigenlijk ook niet daar ik aangeef zelf niet eens een camera mee te sleuren. Jij hebt het over kwaliteit, daar komen opmerkingen over die gewoon kloppen, dat heeft niets met doordrukken te maken. De enige die daar dus niet voor openstaat, dat ben je zelf. Als je mijn reactie met een open blik zou lezen, zou je zien dat ik zelf niet eens een camera meesleur én dat ik zelf al de voordelen noem van een camera in een smartphone - ik ben dus helemaal niet anders dan 'de anderen' (want jij bent de norm?). Fijne weekend, overigens :)
Verwijderd @crazyboy0125 april 2023 17:21
Lees alles zelf nog eens terug ;-)
Man, je bleef maar zeuren over dat een smartphone daar niet voor is en dat je dan maar een camera mee moet sleuren en nu zeg je bovenstaande |:(
crazyboy01 @Verwijderd25 april 2023 18:39
Jij noemt het zeuren, en daar gaat 't fout - dat je het ziet als aanval in plaats van een toevoeging. Niet alleen mijn reacties, maar alle reacties.

Ik, en anderen (want de bovenste reactie is niet van mij ;) ) geven gewoon aan dat je voor de beste kwaliteit een échte camera moet hebben. Jij geeft daarmee op een nogal vreemde manier aan dat dat niet draagbaar is, en ik geef je direct gelijk. Het is alleen gewoon niet zo dat je dan de beste kwaliteit haalt. Dat is geen mening, dat is een feit.

Dat een smartphone niet voor foto's is heb ik nooit gezegd, het ligt ook aan je eisen. Als hobby is het prima, een professioneel fotograaf schiet niet met een telefooncamera. Als iemand zegt dat hij de allerbeste kwaliteit wil halen, dan moet je de allerbeste camera hebben. Die zit niet in een smartphone. En bij deze laat ik deze discussie écht voor wat 't is - mocht je het laatste woord willen hebben: ga vooral je gang. We vallen vooral in herhaling nu.

- toevoeging - Oja! Nog één ding los van die discussie en weer terug on-topic: aangezien je zoekt naar de beste smartphonecamera, kijk misschien voor je volgende telefoon toch eens naar die Pixels zoals hierboven genoemd. Op dit moment is de Pixel 7 (Pro) hun toptoestel op de markt en die schiet inderdaad goede plaatjes zolang je niet extreem zoomt. Ook ik ben benieuwd hoeveel beter die 8 het gaat doen! Gewoon een oprechte aanrader.

[Reactie gewijzigd door crazyboy01 op 24 juli 2024 01:16]

Verwijderd @crazyboy0126 april 2023 11:35
Zeuren = aanval voor jou, voor mij ken ik gewoon de NL betekenis 8)7

Ik gaf al METEEN aan dat ik GEEN losse camera wil, maar de beste wil IN mijn smartphone, dus waarom zal je dan TOCH over een camera beginnen?! Snap je hem nu wel of is het nog steeds niet te begrijpen? |:(

Je kan wel degelijk de beste camera pakken IN een smartphone, niet ik, maar 'anderen' zeuren over een losse camera waar ik het helemaal niet over wil hebben en zelfs het artikel gaat over camera's IN een smartphone, dus nogmaals, ga hier niet liggen zeuren over iets dat niet bij mij ligt, ik was meer dan duidelijk, maar er zijn mensen die eigenwijs zijn en TOCH over camera's gaan beginnen |:(

Ik vraag NIET om te horen dat 'het feit' is dat een camera beter is, ik vraag naar welke SMARTPHONE de beste camera heeft. Wat snappen 'jullie' daar niet aan?! Als je hier nu nogmaals opnieuw op door gaat, dan heb je serieus niet door hoe je iemand voor schut probeert te zetten, maar je zelf niet begrijpend kan lezen :-(
Als iemand zegt dat hij de allerbeste kwaliteit wil halen, dan moet je de allerbeste camera hebben.
Nogmaals, probeer eens begrijpend te lezen!!! We vallen in herhaling door ene crazyboy01 (jij) die denkt hier gelijk te kunnen halen, maar gewoon niet snapt dat hij een totaal ander onderwerp aanhaalt 8)7

De Pixel, nee, al veel te veel vergelijkingen gezien en die zijn absoluut niet de beste van dit moment, over de 8 kan ik nog niets zinnigs zeggen omdat ik nog geen testen heb gezien...

Verder raad ik je aan om voordat je allemaal dingen zegt, om te weten waar je over praat en waar je op antwoordt, iig hebben jouw antwoorden (camera) niets te maken met mijn vraag (beste camera in een smartphone). Pleaseee, zie dat in en denk dan, oeps, wat stom van mij, hij heeft inderdaad nooit iets gevraagd over een camera, dus daar had ik niet over moeten beginnen. En klaar ;-)
Verwijderd @yc91EuXRBPxCoz19 april 2023 12:11
Wat zou nou toch het grootste voordeel zijn van een super camera IN jouw smartphone?
Precies, dat dus...
Ferio @Verwijderd18 april 2023 23:05
Wellicht wachten op de pixel 8 pro rond de herst.
Verwijderd @Ferio19 april 2023 12:13
Dan kan je misschien ook beter wachten op de 9, of de Samsung S24, of de ............
Wat heeft dat nou voor nut als je niet weet wat er in komt en OF die wel beter is dan zijn voorganger of een andere huidige smartphone?
crazyboy01 @Verwijderd19 april 2023 17:43
Omdat de huidige Pixels nu al aangeschreven staan als de telefoons met de beste camera's, misschien? Dan is de kans dat de Pro versie van de opvolger onder zal doen klein.

- offtopic - Je krijgt trouwens serieuze reacties hier, het zou je sieren een iets dankbaarder en minder sarcastisch/verdedigend te reageren. En als je geen zin meer hebt in de door jou geopende discussie, het er gewoon bij te laten.

[Reactie gewijzigd door crazyboy01 op 24 juli 2024 01:16]

Ferio @crazyboy0120 april 2023 09:18
Dit dus :-)

Het is maar enkele maanden wachten nog, betere camera/technologie (rumours) en goedkoper als je kijkt naar voorgaande pixels die rond de 700-900 zaten. Als ze nu de accuduur op orde krijgen kan het beste een erg goede camera... bedoel telefoon worden.
Verwijderd @crazyboy0121 april 2023 10:44
Mijn S7 maakte veel betere foto's dan de S8, S9 en S10, dus het gaat niet altijd op. De nieuwste dure telefoons maken ook niet altijd betere foto's dan de camera's op oudere smartphones. Mijn P30 Pro doet het in vele gevallen nog altijd beter dan vele veel nieuwere smartphones...

- offtopic - Moet ik dan altijd amen zeggen? Ik bepaal hoe ik reageer, ik ben openminded, dat is meer dan prima genoeg, jij gaat voor mij niet bepalen hoe ik reageer...
crazyboy01 @Verwijderd21 april 2023 16:56
De toestellen die je noemt zijn irrelevant, de Pixel niet als het gaat om camera's. Dat is zo'n beetje het belangrijkste selling point van die telefoons qua hardware atm.

- offtopic - Ik bepaal dat ook niet, er valt me alleen iets op en ik maak daar een opmerking over. Overigens zijn je reacties alles behalve openminded, je kaatst alles af met een gesloten opmerking in plaats van een inhoudelijke en onderbouwde reactie. Natuurlijk is altijd amen zeggen niet nodig en mag je een andere mening hebben, maar de manier waarop is precies mijn punt. Verder zelf weten hoor, uiteindelijk zal niemand ermee zitten, maar het leidt nergens toe en dat is ook niet hoe we de dingen hier doorgaans doen. Dus vandaar het commentaar. En met dit offtopic deel stop ik nu ook, want dat past hier eigenlijk ook niet.

[Reactie gewijzigd door crazyboy01 op 24 juli 2024 01:16]

Verwijderd @crazyboy0125 april 2023 17:19
Je 1e antwoord is totaal irrelevant, snap werkelijk niet waarom je het aanhaalt zonder type/versie er bij te zetten...

- offtopic -
Verder zelf weten hoor, uiteindelijk zal niemand ermee zitten, maar...
Het woordje maar zegt genoeg, MAAR, als er niemand mee zal zitten, waarom begin je er dan over? Blijf vooral aan jezelf werken _/-\o_
crazyboy01 @Verwijderd25 april 2023 18:35
Type is niet nodig, Pixels staan in het algemeen zo bekend. Maar het lijkt erop dat je met deze vrij onzinnige weerkaatsingen vooral je gelijk wilt halen. Prima: als het je rust geeft, je hebt helemaal gelijk!
Verwijderd @crazyboy0126 april 2023 11:24
Right, jij komt met opmerkingen en ik wil mijn gelijk halen?
Nogmaals |:( 8)7 _/-\o_
GR161803 19 april 2023 13:20
Shut up and take my money!
Was de 13 Pro al aan het eyeballen, maar nu deze is gepresenteerd is de keuze wel vernieuwd.

En dat nieuwe bureaulampje is ook wel geinig. Pixar irl.
Aldy 19 april 2023 16:03
Weet iemand wat een periscopische telelens is? Kijk je daarmee om een hoekje? Zitten er spiegels of een prisma ingebouwd? Of is het een nietszeggende verkoopkreet?

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