Xiaomi cropt telecamera op 13 Ultra om geclaimde brandpuntsafstand te bereiken

Xiaomi cropt in de automatische modus het beeld van een van de telecamera's van de 13 Ultra-smartphone. De specspagina vermeldt dat de telefoon een 75mm-lens heeft, maar uit tests blijkt dat het gaat om een 60mm-lens in 35mm-equivalent.

Daardoor komt de zoom niet uit op 3x ten opzichte van de primaire camera, maar ongeveer 2,5x, zo blijkt uit een test van onafhankelijke reviewer Juan Carlos Bagnell. De camera bleek in raw modus foto's te schieten op 60mm, terwijl de automatische modus 75mm-foto's oplevert. De software blijkt het beeld iets digitaal in te zoomen bij die telecamera. De telefoon heeft twee camera's met telelens. Die andere is een periscopische zoomlens met 120mm in 35mm-equivalent.

De 'middelste' zoomlens is volgens de specs een 75mm-lens. Dat het geen echte '3x-lens' is, is volgens de beelden van Bagnell ook zichtbaar in de software, die overschakelt op die lens bij ongeveer 2,5x. Xiaomi heeft nergens een disclaimer geplaatst dat de telelens in feite een andere beeldhoek heeft dan de fabrikant claimt.

Xiaomi heeft nog niet gereageerd op de kwestie. De constatering van Bagnell komt uit een 58 minuten durende videoreview van de camera's van de Xiaomi 13 Ultra. Die is alleen beschikbaar voor Patreon-supporters van de maker. Daarin stipt hij nog andere kritiekpunten aan, zoals het nieuwe ontwerp van de app die ten opzichte van zijn voorganger meer klikken vereist voor dezelfde acties. Ook heeft de camera in specifieke situaties moeite met focussen. De 13 Ultra is een dure smartphone die gericht is op de camera's. De telefoon heeft aan de achterkant vier 50-megapixelsensors.