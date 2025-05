Instagram bevestigt dat Threads-gebruikers kunnen verhuizen naar Mastodon

Instagram heeft bevestigd dat het werkt aan ondersteuning voor het decentrale opensourceframework ActivityPub in Threads, zijn nieuwe Twitter-kloon. Daardoor kunnen gebruikers al hun volgers gaan meenemen naar bijvoorbeeld een Mastodon-server.

Instagram Threads, juli 2023

Instagram-hoofd Adam Mosseri zegt dat de ondersteuning voor ActivityPub niet op tijd klaar was voor de release van Threads deze week, maar dat de ondersteuning er wel aan zit te komen. Dat de ondersteuning nog niet klaar is, komt door 'complicaties met het decentrale netwerk', zo zegt de topman. Waar dat precies aan ligt, zegt hij niet.

Volgens hem is ondersteuning voor ActivityPub en daarmee de mogelijkheid voor gebruikers om te verhuizen naar onder meer Mastodon-servers van belang voor de toekomst. "Het kan zijn dat je op een dag Threads verlaat of, hopelijk niet, van het platform wordt gehaald. Als dat ooit gebeurt, moet je je publiek mee kunnen nemen naar een andere server. Open zijn kan dat mogelijk maken."

Threads verschijnt donderdag in de apps, maar de webversie is nu al te bekijken. Het heeft veel van de functies van Twitter, zoals berichten 'herplaatsen', de Threads-versie van retweeten. De interface is bovendien al in het Nederlands. Een release in Nederland en België komt deze week niet. In de hele EU komt Threads niet uit, zo bleek dinsdag.