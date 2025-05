'Twitter dreigt Meta met juridische stappen om copycat-app Threads'

Twitter heeft in een brief aan Meta gedreigd met juridische stappen vanwege de recente introductie van Threads. Dit nieuwe sociale medium heeft mogelijk bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom van Twitter misbruikt, stelt Twitter.

"In het afgelopen jaar heeft Meta tientallen voormalige Twitter-werknemers ingehuurd", schrijft Twitters advocaat Alex Spiro in de brief. Deze ex-werknemers hadden en hebben nog steeds 'toegang tot' bedrijfsgeheimen en andere hoogst vertrouwelijke informatie, en zouden ook onrechtmatig documenten en elektronische apparaten van Twitter hebben behouden.

Doordat die ex-Twitter-werknemers nog toegang hebben tot die informatie en apparaten, kon Meta het Threads-platform sneller maken, stelt Twitter in de brief. Hiermee zou het bedrijf verschillende Amerikaanse wetten hebben overtreden. De werknemers zouden daarbij ook 'verplichtingen' overtreden die ze nog steeds hebben tegenover Twitter. Vermoedelijk doelt het bedrijf op contractuele afspraken die de werknemers met Twitter hadden, bijvoorbeeld over het delen van bedrijfsgeheimen met concurrenten.

Twitter 'is van plan zijn rechten streng te handhaven' en eist dat Meta 'onmiddellijke stappen neemt' om het gebruik van bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke Twitter-informatie te staken. Doet Meta dit niet, dan dreigt Spiro dit via een rechter af te dwingen. Vanwege een mogelijke rechtszaak zegt Spiro in de brief dat Meta geen relevante documenten mag vernietigen, bijvoorbeeld rondom de ontwikkeling van Threads en het contact tussen Meta en voormalige Twitter-werknemers.

De brief werd eerst gepubliceerd door Semafor. Twee bronnen van de Financial Times bevestigen de inhoud. Threads is een sociaal medium dat draait om het delen van korte tekstberichten en is volgens Spiro een 'copycat-app' van Twitter. Het nieuwe platform is nog niet uit in de Europese Unie, vanwege 'onzekerheid omtrent regelgeving'.