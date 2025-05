Instagram Threads bereikt mijlpaal van 100 miljoen gebruikers

Instagrams Twitter-kloon Threads heeft binnen vijf dagen de mijlpaal van 100 miljoen gebruikers bereikt. Daarmee is het de online dienst die tot nu toe het snelst deze mijlpaal heeft bereikt. Het vorige record was in handen van ChatGPT.

Instagram Threads had vijf dagen nodig om tot 100 miljoen gebruikers te komen, meldt The Verge. ChatGPT had daar twee maanden voor nodig. Groot verschil is wel dat Threads aan Instagram is gekoppeld en gebruikers via Instagram bij Threads kunnen inloggen. ChatGPT was tegelijk wereldwijd beschikbaar; Threads werkt officieel niet in de EU, omdat het bedrijf nog uitzoekt of Threads aan de Europese regelgeving voldoet.

Instagram-topman Adam Mosseri toonde zich al eerder blij met hoe de release is gegaan. "Maar we weten nog niet eens of dit ding blijvend is. Het is ook belangrijk dat we perspectief hebben op wat er op de lange termijn toe doet."

Instagram bracht Threads vorige week vervroegd uit, nadat Twitter limieten had ingesteld aan hoeveel tweets ingelogde gebruikers konden lezen. Threads krijgt de komende tijd nieuwe functies, waaronder ondersteuning voor ActivityPub.