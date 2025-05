Twitter maakt tweets weer leesbaar voor niet-ingelogde gebruikers

Twitter heeft berichten op het platform weer leesbaar gemaakt voor niet-ingelogde gebruikers. Tweets waren dagenlang alleen leesbaar voor gebruikers die waren ingelogd. Profielen zijn niet te bekijken.

Twitter heeft niets in het openbaar gezegd over het terugdraaien van het beleid, maar Engadget merkte op dat het bekijken van tweets zonder ingelogd te zijn weer werkt. Het gaat wel alleen om individuele tweets en niet om draadjes. Ook profielen zijn niet volledig te bekijken zonder ingelogd te zijn.

Het niet kunnen bekijken van tweets zonder ingelogd te zijn leverde afgelopen dagen problemen op, onder meer bij de Amsterdamse brandweer die woensdag Twitter gebruikte om berichten over de storm te verspreiden. Veel mensen konden die berichten niet zien, waarna het korps een liveblog op de site van de gemeente heeft gebruikt.

Het terugdraaien van het beleid valt samen met de release van Meta's Twitter-kloon Instagram Threads. Die komt donderdag uit in veel landen, maar niet in de EU. Het beleid van Twitter was volgens eigenaar Elon Musk nodig om scraping tegen te gaan.