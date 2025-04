Twitter komt met tijdelijke daglimieten om dataverzameling tegen te gaan

Twitter heeft tijdelijke daglimieten ingesteld waardoor geverifieerde gebruikers maximaal 10.000 Twitter-berichten per dag kunnen lezen. Gratis gebruikers kunnen 1.000 tweets per dag lezen, terwijl nieuwe gratis gebruikers 500 tweets kunnen lezen. Volgens Elon Musk zijn de limieten noodzakelijk om grootschalige dataverzameling op het platform tegen te gaan.

Twitter-eigenaar Elon Musk kondigde de daglimieten zelf aan op het platform. Aanvankelijk konden geverifieerde Twitter-gebruikers maximaal 6.000 Twitter-berichten per dag lezen. Gratis gebruikers konden dan weer maximaal 600 tweets per dag lezen, terwijl nieuwe accounts maximaal 300 tweets per dag konden bekijken. Deze limieten werden enige tijd later opgetrokken tot 8.000 berichten voor geverifieerde gebruikers, 800 berichten voor gratis gebruikers en 400 tweets voor nieuwe gratis gebruikers, maar liggen nu op maximaal 10.000 Twitter-berichten voor geverifieerde gebruikers, 1.000 berichten voor gratis gebruikers en 500 berichten voor nieuwe gratis gebruikers. Er is vooralsnog geen daglimiet ingesteld voor het plaatsen van Twitter-berichten.

Musk schreef in de oorspronkelijke aankondigingstweet dat Twitter via deze daglimiet het hoofd wil bieden aan "extreme dataverzameling en systeemmanipulatie" die zouden plaatsvinden op het socialemediaplatform. Verdere details gaf hij echter niet. De daglimieten zouden tijdelijk zijn. Musk deelde niet mee hoe lang deze limieten actief zullen blijven.

Vrijdag raakte bekend dat niet-ingelogde gebruikers voorlopig geen toegang meer krijgen tot de webversie van Twitter. Het platform vraagt niet-ingelogde gebruikers sinds die dag om in te loggen. Als men dat niet doet, worden deze gebruikers omgeleid naar de startpagina van Twitter. Volgens Elon Musk betreft dit ook een tijdelijke maatregel die naar verluidt nodig was om het scrapen van data tegen te gaan.