Europese ruimtetelescoop Euclid gelanceerd vanaf Cape Canaveral

SpaceX heeft zaterdag om 17.12 uur Nederlandse tijd de Europese ruimtetelescoop Euclid gelanceerd vanaf lanceerbasis Cape Canaveral in Florida. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA wil via Euclid donkere materie en donkere energie in het heelal onderzoeken.

De ruimtetelescoop is volgens de ESA uitgerust met een spiegeltelescoop met een diameter van 1,2 meter, een zichtbare-golflengtecamera die haarscherpe beelden van het heelal kan maken en een nabij-infraroodspectrometer. Deze sensoren zullen gebruikt worden om miljarden sterrenstelsels tot op 10 miljard lichtjaren te analyseren. De data die hieruit voortvloeit moet resulteren in een driedimensionale kaart van het heelal waarbij de derde dimensie de tijd zelf vormt.

Via deze kaart wil de ESA meer inzicht krijgen in hoe materie zich heeft verspreid in de ruimte en hoe de uitdijing van het heelal door de geschiedenis heen is verlopen. De wetenschappers willen via dit alles ook meer te weten komen over donkere energie en donkere materie en beter begrijpen hoe zwaartekracht in de ruimte werkt.

De Euclid-telescoop is nog niet operationeel. Het duurt nog vier weken voordat de telescoop op zijn bestemming in de ruimte aankomt. Zodra de satelliet daar is aangekomen, zullen wetenschappers en ingenieurs tests uitvoeren om te controleren of alle functies van de ruimtetelescoop werken en de wetenschappelijke instrumenten vervolgens activeren. Daarna volgt een periode van twee maanden waarin de sensoren worden gekalibreerd. Euclid zal zes jaar actief zijn.