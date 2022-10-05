NASA voegt James Webb-infrarooddata en röntgendata van Chandra-telescoop samen

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft vier van de eerste beelden van de James Webb-ruimtetelescoop samengevoegd met dezelfde beelden van röntgentelescoop Chandra. Daarmee is bewerkte infrarooddata gecombineerd met data uit het röntgendeel van het lichtspectrum.

Het betreft composieten van ruimteobjecten die de James Webb-telescoop eerder in beeld heeft gebracht en waar vervolgens de röntgendata van de Chandra X-ray Observatory in bepaalde, afwijkende kleuren overheen is gelegd. Omdat de röntgenstraling een kortere golflengte heeft dan het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum, zijn er weer andere dingen zichtbaar, met name heel energierijke processen.

Stephan’s Quintet of Hickson Compact Group 92. Hier zijn vijf stelsels te zien, waarvan de vier in een verticale strook aan de rechterkant in elkaar zullen opgaan door hun onderlinge zwaartekracht. In de nieuwe composiet is naast data van Chandra en James Webb ook data van de uit dienst genomen Spitzer-telescoop gebruikt.

Als basis voor de vier composietbeelden zijn enkele van de eerste gepubliceerde James Webb-foto's uit juli als basis genomen. Dat zijn Webb's First Deep Field met een veelvoud aan verre sterrenstelsels, de Carinanevel, een vijftal stelsels genaamd Stephan's Quintet en een later gepubliceerd James Webb-beeld van het ringvormige Karrenwielstelsel.

Het Karrenwielstelsel op zo'n 500 miljoen lichtjaar van de aarde.

De röntgendata van Chandra brengt bepaalde zaken in beeld die anders niet te zien waren, zoals een schokgolf bij Stephan's Quintet die gas opwarmt tot tientallen miljoen graden. In het beeld van het Karrenwielstelsel is de Chandra-data afkomstig van enorm heet gas, individuele ontplofte sterren en neutronensterren en zwarte gaten die materiaal uit de nabijgelegen sterren trekken.

Het cluster Smacs 0723 zoals het er 4,6 miljard jaar geleden uitzag en dat als een zwaartekrachtlens werkt.

In de Carinanevelfoto is ten opzichte van het James Webb-beeld bovenaan waarschijnlijk weer heel heet gas te zien, maar ook maakt de röntgendata jonge sterren veel helderder dan oude sterren, zodat de sterren beter te differentiëren zijn op basis van hun leeftijd.