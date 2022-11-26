NASA brengt Orion-capsule succesvol in baan rondom de maan

De NASA-capsule Orion is succesvol in een baan rondom de maan terechtgekomen. Dat bevestigt de ruimtevaartorganisatie. Orion moet tot 1 december in die baan blijven, waarna de capsule terugkeert naar de aarde.

De Control Room van het Johnson Space Center in Houston heeft Orion om 23.52 uur Nederlandse tijd met succes in een baan rondom de maan weten te brengen, schrijft NASA. Dat deed de ruimtevaartorganisatie door de motor van het 'orbitale manoeuvreersysteem' 1 minuut en 28 seconden lang af te vuren, waarmee Orion werd voortgestuwd met een snelheid van ongeveer 110 meter per seconde.

Het betreft een 'verre' baan; Orion vliegt op ongeveer 64.000 kilometer boven het maanoppervlak. De ruimtecapsule zal een half rondje om de maan vliegen, wat vanwege die hoogte ruim een halve week zal duren. Volgens de huidige planning verlaat Orion zijn baan om de maan op 1 december, waarna de capsule op 11 december veilig moet landen in de Stille Oceaan.

Later vandaag zal Orion het record verbreken voor de verste afstand die is afgelegd door een ruimtevaartuig dat is ontworpen om mensen naar de ruimte te brengen. Het huidige record staat op 400.171 kilometer afstand van de aarde en is in handen van het Apollo 13-ruimtevaartuig.

De NASA Orion-capsule werd op woensdag 16 november na lange vertraging gelanceerd met de SLS-raket, als onderdeel van de Artemis I-missie. Deze ruimtemissie is bedoeld om verschillende aspecten van Orion te testen in de diepe ruimte, voordat de capsule gebruikt zal worden om voor het eerst in decennia astronauten naar de maan te brengen. Dat moet gebeuren met de Artemis III-missie, die op de planning staat voor 2025. Orion publiceerde eerder deze week scherpe foto's van het maanoppervlak.