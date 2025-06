NASA stelt lancering Artemis I-raket uit naar 16 november

NASA heeft de lancering van de Artemis I-raket opnieuw uitgesteld. Er zal op 16 november een nieuwe poging ondernomen worden om de raket te lanceren. Vorige maand mikte NASA nog op 14 november. De reden voor het nieuwe uitstel is de overwaaiende tropische storm Nicole.

Volgens NASA is er op 16 november een opening van twee uur mogelijk waarbinnen de Artemis-raket kan worden gelanceerd. Als die opening niet gehaald wordt, is er nog een tweede datum in november mogelijk om de raket te lanceren. Dat is 19 november.

NASA zal de Artemis I-raket naar eigen zeggen laten staan op het lanceerplatform als tropische storm Nicole overwaait. De ruimtevaartorganisatie meent dat de SLS-raket de windstoten en regenbuien van Nicole zonder problemen aankan en schrijft dat de luiken van het ruimtetuig zijn dichtgemaakt zodat er geen water naar binnen kan sijpelen. Er werden nog andere voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn verschillende onderdelen van de SLS-raket uitgeschakeld of werden deze extra beschermd.

De SLS is NASA's nieuwe maanraket. Het ruimtevaartuig werd ontworpen nadat de Space Shuttle stopte met vliegen. De lancering van SLS liep jaren vertraging op door een combinatie van problemen. Aanvankelijk had de raket al in 2016 moeten opstijgen, maar NASA ondernam de eerste poging pas eind augustus. Tweakers schreef toen een achtergrondartikel over de geschiedenis van de raket. De lancering werd meerdere keren uitgesteld, voornamelijk vanwege een lekkage in de vloeibarebrandstofmotoren die niet op tijd gerepareerd kon worden. Toen eind september de tropische storm Ian de Amerikaanse kust bereikte, besloot NASA de raket terug te brengen naar het assemblagegebouw.