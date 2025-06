SpaceX voltooit 'static fire'-test om Falcon Heavy na drie jaar weer te lanceren

SpaceX heeft met succes een static fire-test afgerond met de Falcon Heavy, de relatief zware draagraket van het bedrijf. Deze heeft sinds juni 2019 niet meer gevlogen, maar daar moet op 1 november verandering in komen.

Volgens SpaceX is deze test voltooid en wordt nu gemikt op een lancering op 1 november vanuit Florida. Dit betreft missie USSF-44, een geheime missie met twee payloads voor de United States Space Force. Een static fire-test is een veelgebruikte test voorafgaand aan een lancering waarbij de motoren van de onderste rakettrap kort worden ontstoken terwijl de raket nog is vastgenageld.

Sinds de eerste vlucht in 2018 heeft de Falcon Heavy nog maar twee keer gevlogen en die lanceringen vonden allebei plaats in 2019. Na juni 2019 is de raket niet meer omhooggegaan. Dat heeft mede te maken met de geringe vraag naar dergelijke, relatief zware raketten.

Er is echter voldoende interesse in de raket. Dat er zo lang niet meer is gevlogen, komt vooral door vertraging bij de te lanceren satellieten of payloads. Zo had de komende USSF-44-missie al eind 2020 omhoog moeten gaan en NASA's Psyche-asteroïdemissie had deze herfst van start moeten gaan. Die lancering is echter eerder al uitgesteld tot juli volgend jaar wegens softwareproblemen.