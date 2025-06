Falcon Heavy-raket van SpaceX is succesvol gelanceerd

De Falcon Heavy-raket is dinsdagmiddag succesvol gelanceerd vanuit Florida. Het betreft USSF-44, een geheime missie met twee payloads voor de United States Space Force. Het is de eerste keer sinds 2019 dat Falcon Heavy weer is gelanceerd.

De lancering van de raket vond plaats om 14.41 uur Nederlandse tijd en verliep zonder problemen. Twee minuten na de lancering lieten de zijboosters van Falcon Heavy los. Ze kwamen even later veilig terecht op de geplande landingszones op land.

Wat de twee payloads precies zijn, is geheim. Het zou gaan om twee satellieten die in een geostationaire baan rond de aarde worden gebracht. Door de benodigde stuwkracht voor deze relatief hoge baan om de aarde zal de centrale eerste rakettrap niet worden opgevangen en is hergebruik daarvan niet aan de orde. De daadwerkelijke ontkoppeling van de payload moet nog plaatsvinden.

Het is de eerste keer dat de Falcon Heavy-raket is gelanceerd sinds 2019. Toen werd de 6000kg zware, Saudische communicatiesatelliet Arabsat 6A in een geostationaire baan om de aarde gebracht. Dat er drie jaar tussen de vorige lancering en deze lancering van de Falcon Heavy zit, komt vooral door vertraging bij de te lanceren satellieten of payloads. Zo had de USSF-44-missie al eind 2020 omhoog moeten gaan en NASA's Psyche-asteroïdemissie had deze herfst van start moeten gaan. Die lancering is echter eerder al uitgesteld tot juli volgend jaar wegens softwareproblemen.