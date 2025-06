Xbox-hoofd: Microsoft verkoopt Xbox Series-consoles met tot 200 dollar verlies

Microsoft verkoopt Xbox Series-consoles met 100 tot 200 dollar verlies per console, zegt Xbox-hoofd Phil Spencer in een interview met CNBC. Met de verkoop van games en accessoires verwacht Microsoft winst te maken.

Microsoft subsidieert de kosten met 100 tot 200 dollar per console, met de verwachting dat het het geld terugverdient met de verkoop van accessoires, games en diensten, zegt Spencer in het interview met CNBC. Het is niet ongebruikelijk dat consoles door hun fabrikanten met verlies worden verkocht en dat verkoop van spellen winstgevend moet zijn. Vorige week zei Spencer echter in een interview met de Wall Street Journal dat een prijsstijging voor diverse producten of diensten rond Xbox 'onvermijdelijk' is.

Ook tegen CNBC zegt het Xbox-hoofd dat het Microsoft waarschijnlijk niet gaat lukken om de prijzen voor games gelijk te houden. Spencer beweert wel dat spellen 'in vergelijking met andere bezigheden een indrukwekkende hoeveelheid vermaak bieden'. "Mensen kunnen honderden uren games spelen."

Mocht Microsoft de prijzen van spellen omhoog gooien, dan volgt het zijn concurrent Sony. Het Japanse bedrijf kondigde in augustus aan dat het de adviesprijzen van zijn PlayStation 5-console zou gaan verhogen. Sony noemde de gestegen kosten als gevolg van de inflatie als reden om de adviesprijzen van zijn consoles op te hogen.