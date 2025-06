Phil Spencer: prijsstijgingen Xbox-producten lijkt onvermijdelijk

Een prijsstijging voor diverse producten of diensten rond Xbox is onvermijdelijk, zegt Microsoft-topman Phil Spencer. Die prijsverhoging komt in elk geval nog niet de komende maanden, aldus Spencer in een interview.

Spencer zei tijdens conferentie WSJ Live van The Wall Street Journal dat het bedrijf het belangrijk vond om de huidige prijzen te handhaven in het komende feestdagenseizoen. "We hebben de prijs gelijk gehouden voor onze consoles, voor onze games en voor ons abonnement. Maar we kunnen dat niet eeuwig blijven doen."

Het is onbekend van welke producten of diensten Microsoft de prijzen precies zou willen verhogen en met hoeveel. De Xbox Series S kreeg een adviesprijs mee van 299 euro en is voor rond die prijs verkrijgbaar, de Series X kostte bij release 499 euro en kost sinds release meer dan dat.

Met een prijsverhoging zou Microsoft concurrent Sony volgen. Het Japanse bedrijf kondigde in augustus aan dat het de adviesprijzen van zijn PlayStation 5-console zou gaan verhogen. Sony noemde de gestegen kosten als gevolg van de inflatie als reden om de adviesprijzen van zijn consoles op te hogen. De PlayStation 5 is sinds de release twee jaar geleden niet of nauwelijks voor die adviesprijs verkrijgbaar geweest.