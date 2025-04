Ubisoft-ceo: onze grote consolegames krijgen prijsverhoging naar 70 dollar

Grote Ubisoft-AAA-games voor consoles zullen in de toekomst 70 dollar kosten, zegt Ubisofts ceo Yves Guillemot. Daarmee volgt het bedrijf andere grote gamemakers, die eveneens een prijsstijging van 10 dollar hebben doorgevoerd. In de praktijk komt 70 dollar neer op 80 euro.

Skull & Bones kreeg al een Amerikaanse adviesprijs van 70 dollar. Guillemot bevestigt tegen Axios dat 'sommige games' dezelfde prijs krijgen als 'de concurrentie'. "De grote AAA-games zullen 70 dollar kosten." Een voorbeeld van een game die geen 70 dollar gaat kosten, is Assassin's Creed Mirage. Dit spel krijgt een adviesprijs van 50 dollar, omdat dit een kleinere game is, bevestigt het bedrijf aan IGN.

Met de komst van de PlayStation 5 en de Xbox Series-consoles besloten sommige uitgevers de prijs van games te verhogen. Sony verhoogde bijvoorbeeld de adviesprijs van 70 naar 80 euro, in de VS was de verhoging van 60 naar 70 dollar. Take-Two, Activision Blizzard en Gearbox volgden dit voorbeeld, maar eerder gaf Ubisoft aan daar nog geen besluit over te hebben genomen. Enkele bedrijven zeggen de prijzen te verhogen omdat het ontwikkelen van games de afgelopen jaren duurder is geworden.