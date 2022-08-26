Door Jurian Ubachs

Redacteur

Feedback • 26-08-2022 13:00 91

Skull & Bones Preview

Op weg naar de bodem van de oceaan

26-08-2022 • 13:00

91

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Veel te lang blijven liggen

Titel Skull & Bones Skull and Bones
Platform Xbox Series X/S, PlayStation 5, Windows, Stadia, Luna
Ontwikkelaar Ubisoft Singapore
Uitgever Ubisoft
Releasedatum 8 november 2022

“Elke game die ooit gemaakt is, is voor iemand de belangrijkste game in de geschiedenis.” Het is een uitspraak die ik een pr-medewerker hoorde doen. Hij had hem niet zelf bedacht, maar de quote kwam van een ontwikkelaar die hem uitlegde dat bij elke game altijd minstens één persoon is voor wie het de belangrijkste game van zijn of haar leven is. Misschien is het wel zijn eerste project als regisseur, misschien zijn eerste game als zelfstandige ontwikkelaar, misschien is het zijn beoogde doorbraak, of was het een unieke kans om aan de slag te gaan bij een talentvol team. Er is altijd iemand van wie zijn of haar verdere leven afhangt van die specifieke game. Het is een uitspraak die me raakte, want we, iedereen die games speelt, niet alleen reviewers, vinden het maar al te makkelijk om games finaal af te branden. Ik maak me er zelf ook schuldig aan. Lopend door de hallen van de gamescom zag ik tientallen games waarbij mijn eerste reactie toch is: "Die game is mijn tijd niet waard."

Daar ontkom je op een beurs natuurlijk niet aan: je kunt niet alles zien of spelen. Maar wat je vooral niet hoopt, is dat je ergens naar kijkt wat enorm tegen blijkt te vallen. Ook dat hoort erbij, want niet elke game is goed. Maar games zijn in beginsel leuk. We spelen games voor ons plezier, om onszelf te testen of om onze prestaties te vergelijken met die van anderen, maar ook dat zijn eigenlijk varianten op plezier. Als je dan, na twee presentaties over dezelfde game, moet concluderen dat die game zeer waarschijnlijk niet goed genoeg gaat zijn en je mensen eigenlijk wil aanraden de game vooralsnog niet te kopen, dan beleef ik daar geen plezier aan. Ik weet niet voor welke personen bij Ubisoft Skull & Bones de belangrijkste game ooit is, maar ik heb met ze te doen. Skull & Bones ziet eruit alsof Ubisoft het project onlangs op een plank heeft gevonden, waar het sinds pakweg 2018 gelegen moet hebben.

Natuurlijk, hier geldt de gebruikelijke disclaimer: dit is een vroege versie van de game; er wordt nog aan gewerkt, dus er is nog tijd voor verbeteringen. Maar of dat voor Skull & Bones geldt, is zeer de vraag. Om te begrijpen waarom, moeten we eerst even terug naar 2017 en 2018. Vijf jaar geleden maakte de game zijn debuut op de E3 en een jaar later was de game zelfs speelbaar. We speelden toen een zeeslag en dat was leuk om te doen. Maar: we hadden ook vragen waar nog geen antwoord op was. De game leek weinig om het lijf te hebben anders dan het varen. We schreven iets als: de game heeft iets weg van Assassin’s Creed IV: Black Flag, maar dan zonder het gedeelte op land. Wat Skull & Bones wél zou hebben, werd in die fase nog niet duidelijk.

Inmiddels zijn we vier jaar verder. In die tijd is het lang stil gebleven rond Skull & Bones. Dat viel niet zo erg op, want er waren door de coronacrisis natuurlijk geen grote beurzen. Zou dat wel zo zijn geweest, dan had de game inmiddels al drie keer een E3 gemist en zou het meer zijn opgevallen dat er iets niet klopte in de ontwikkeling van het spel. Wat Ubisoft in de tussentijd heeft gedaan? Daar vertelt het bedrijf weinig over, maar op de gamescom is het antwoord te zien. Ubisoft schotelde de aanwezigen in Keulen twee presentaties voor, een over de singleplayer en een over de multiplayer, en daarin zagen we vrijwel meteen het hoofdpersonage van het spel aan land gaan en rondlopen op een eiland wat dienst deed als uitvalsbasis voor piraten. Het spel dat in 2018 leek op Black Flag, maar dan zonder gameplay op land, lijkt nu op Black Flag. Punt.

Die vergelijking is natuurlijk niet zo gek. Assassin’s Creed IV: Black Flag kent dezelfde verdeling tussen land en zee als Skull & Bones en hoofdpersonage Edward Kenway was ook een piraat, met een eigen crew en vriendschappen of rivaliteiten met andere piraten. In de singleplayerpresentatie zien we hoe het hoofdpersonage als beginnend piraat orders krijgt van piratenkoning John Scurlock. Het is een scène die zo uit Black Flag gehaald zou kunnen zijn. Ubisoft heeft vaak benadrukt dat Skull & Bones niets met Black Flag te maken heeft, maar de gelijkenissen zijn legio. Zeker als je de game in actie ziet en moet concluderen dat zelfs de tech afkomstig lijkt te zijn uit het tijdperk van Black Flag.

Verouderde graphics

Oké, dat Skull & Bones grafisch uit het tijdperk van Black Flag lijkt te komen, is natuurlijk wat overdreven. Toch is de techniek hetgeen wat ons het meest is bijgebleven van de presentaties die we hebben gezien op de gamescom. Het is vast wel beter dan het in 2013 verschenen Black Flag, maar als je me nu vertelt dat Skull & Bones dezelfde technische basis heeft als het in 2018 verschenen Assassin’s Creed Odyssey, dan geloof ik je. Alles, van de manier waarop boten zinken tot hoe torens uit elkaar vallen als je ze opblaast met je kanonnen, oogt gedateerd. Die torens vallen bijvoorbeeld uit elkaar in vooraf vaststaande stukken. Dat kan anno 2022 echt niet meer. Een destructiesysteem anno nu is physics-based en staat spelers toe gebouwen op meerdere manieren kapot te schieten. Torens die op een vaste manier instorten, is iets dat we in het vorige decennium leuk vonden.

Te gedateerd

Was dat nou het enige dat er aan schort, dan was hel wel te overzien, maar Skull & Bones weet op geen enkel moment audiovisueel te overtuigen. De gezichten van de personages zijn bijvoorbeeld ook niet om over naar huis te schrijven. Raar, want Ubisofts eigen games doen dit allang beter: we hebben de beelden niet naast elkaar gezet, maar het zou ons niet verbazen dat de animaties van personages als geheel én van hun gezichten zowel in Assassin’s Creed Valhalla als in Watch Dogs: Legion beter zijn dan in Skull & Bones. Hetzelfde geldt voor de omgevingen of voor de effecten die je ziet als een schip zinkt: er verschijnen dan rond het schip wat ‘plons-effecten’ zonder dat je op die plekken daadwerkelijk brokstukken in het water ziet belanden. Het is veel te simpel en veel te gedateerd.

Skull and Bones

Tot overmaat van ramp leidde het lage grafische niveau niet tot goede technische prestaties. We keken naar een presentatie, dus weten niet waar de game op draaide, maar zagen de framerate soms wat inzakken. Dat kan ook liggen aan het feit dat het op een groot scherm werd getoond, dus laten we op dit punt nog even wachten met een al te zwaar oordeel, maar op het moment dat je toch al begint te twijfelen aan het algemene niveau, helpt dat natuurlijk niet.

Bekende 'Ubisoft-interface'

Kijken we dan naar de userinterface, dan valt vooral op dat die hard ‘Ubisoft’ schreeuwt. Dat is niets nieuws. De Ubisoft-blauwdruk is altijd duidelijk herkenbaar aan de plaatsing en grafische stijl van icoontjes, richtingaanwijzers en de menu’s. Dat geldt voor Skull & Bones ook. Het probleem voor deze game is echter dat andere games die die al te herkenbare interface gebruiken, vaak zelf wel gewoon vrij goed zijn. Dan is het wat makkelijker om over die herkenbaarheid heen te stappen. Kijk je echter naar een presentatie die toch al niet weet te overtuigen, dan komt dit er als volgende minpunt bovenop: het is al niet best en dan zien we daar óók nog die interface die we al in tig games hebben gezien en die er altijd zo hetzelfde uitziet.

Is er dan helemaal niets positiefs te melden over de technische kant van Skull & Bones? Jawel hoor. Zo vonden we de zee er bijvoorbeeld goed uitzien. We doelen dan niet zozeer op hoe ‘echt’ het water eruitzag, maar meer op de deining van de golven en hoe de schepen daar op reageren. Daarnaast is Skull & Bones een kleurrijk geheel. Als je door de tegenvallende grafische kwaliteit heen kunt prikken, zie je een verder fleurige, soms haast idyllisch ogende game. De beelden aan boord van de schepen, waarbij je kunt kiezen of je dat doet vanuit het oogpunt van de kapitein of vanuit een camerapositie achter het schip, zien er verder ook niet verkeerd uit. Je bemanning is bezig met allerlei zaken, de wind wappert in de zeilen en je deint lekker over de golven heen, terwijl je de horizon afspeurt op zoek naar doelwitten voor je plunderingen. Op die momenten lijkt Skull & Bones zo slecht nog niet. Jammer dat het op andere momenten allemaal een stuk minder sterk oogt.

Schepen bouwen en missies volbrengen

Naast de setting en de interface zijn er nog wel meer gelijkenissen te vinden tussen Skull & Bones en eerdere Ubisoft-games. Het varen heeft vanzelfsprekend veel weg van hoe het varen in diverse Assassin’s Creed-games werkt. De camerapositie, de manier van versnellen, vertragen en sturen en zelfs het feit dat je crew allerlei liedjes ten gehore brengt, terwijl je aan het varen bent, doet denken aan de tijden dat Edward Kenway, Alexandrios of Eivor aan het roer stonden van hun boten.

Schepen diepgaand aanpassen

Dat heeft als positief voordeel dat het besturen van de boten waarschijnlijk bekend aanvoelt en dus niet al te moeilijk zal zijn. Ook veel van de beschikbare wapens die je aan de schepen kunt hangen, zullen voor velen bekend zijn. Denk aan de speciale kogels voor het verwoesten van zeilen of het gebruiken van vuur of explosieven. Skull & Bones heeft op dit vlak een behoorlijk diepgaand systeem in huis. Spelers kunnen kiezen voor allerlei soorten schepen, die elk horen bij een bepaalde klasse en die klasse heeft sterke en zwakke punten. Daarbij kun je de schepen op allerlei manieren aanpassen. Door de romp van je schip te versterken met steen, ben je bijvoorbeeld beter beschermd tegen vuuraanvallen, terwijl een versteviging met ijzeren platen zorgt dat je juist normale kanonskogels beter kunt weerstaan. De speler kan per missie bepalen welke uitrusting en wapens voor die missie het beste werkt. Een goede voorbereiding is dan ook belangrijk.

Skull and Bones

Een missie begint in de regel bij een personage dat contracten uitdeelt aan ambitieuze piraten zoals jijzelf. In het singleplayervoorbeeld was dat dus John Scurlock, maar in de multiplayerdemonstratie zagen we een andere opdrachtgever. Je kunt je missies dus op diverse plaatsen in de spelwereld vinden. In het aanbod van beschikbare contracten is tevens te zien dat sommige contracten verplicht zijn: die missies zul je moeten doorspelen om verder te komen in het verhaal. Wat dat verhaal verder inhoudt, is nog niet helemaal duidelijk. Ubisoft heeft al een aantal keer herhaald dat Skull & Bones niet per se een verhaalgedreven game is, maar ondertussen is er dus wel een singleplayermodus en is er in elk geval de overkoepelende quest die je hebt om te proberen de baas van alle piraten te worden. Het zou echter goed kunnen dat het aantal tussenscènes beperkt blijft en dat het echt draait om missies doen, zeeslagen winnen en naam voor jezelf maken, zonder dat daar een al te ingenieus plot bij komt kijken.

Gedeelde contracten

Wat we in elk geval wel weten, is dat je tijdens het spelen kunt kiezen of je de actie solo wilt doen, of samen met anderen. Die andere spelers kun je eventueel ook gewoon in de spelwereld tegenkomen, maar als je niet met anderen wilt spelen, hoeft dat zeker niet. Wil je dat wel, dan kun je de schepen van de spelers in kwestie simpelweg bekijken met je verrekijker, waarna je ze met een druk op de knop een invite kunt sturen. Vanaf dat moment kunnen jullie samen de zeeën proberen te veroveren. Het is daarbij goed om te weten dat het in de zeeslagen niet per se erg hoeft te zijn als een van de spelers met zijn schip ten onder gaat. Zolang het missiedoel door ten minste een speler in de party wordt gehaald, zal het contract voor alle spelers als gehaald worden bestempeld en kan iedereen dus gewoon verder met zijn of haar avontuur. Wel verlies je als je zinkt de spullen die je bij je had.

De kans dat je tijdens het spelen van Skull & Bones af en toe kapotgeschoten wordt, is wel aanwezig. De zeeslagen die we voorbij zagen komen, zagen er best intens uit. We zagen bijvoorbeeld hoe een groep van drie spelers een fort aanviel, dat de bescherming genoot van diverse schepen van de Compagnie Royale, die zodra de aanval begon, het fort natuurlijk meteen te hulp schoten. Die schepen kregen vervolgens versterking en als klap op de vuurpijl verschenen er tegen het einde van het gevecht nog twee menselijke spelers, die kennelijk dienst deden als piratenjagers. Hoe dat precies werkt, weten we nog niet. Wellicht waren dat ook gewoon piraten, op weg naar hetzelfde doelwit, of wellicht hadden zij een contract om de aanval proberen te stoppen? Het zou allemaal kunnen, maar het leidde in elk geval tot een aardig gevecht.

Skull and Bones

Tijdens dat gevecht zagen we allerlei verschillende wapens in actie, zoals mortieren, kanonnen en explosieven. Lukt het je om een boot iets te verzwakken en dichtbij genoeg te komen, dan kun je je bemanning het schip laten enteren. In Assassin’s Creed-games deed je daarbij natuurlijk altijd zelf mee, maar deze kapitein blijft gewoon op zijn schip. Een succesvolle aanval van je crew doet echter wel een hoop schade aan vijandelijke schepen, dus de schade is er niet minder om. Wanneer een schip door zijn health heen is, leidt een laatste, fatale kanonskogel tot een flinke explosie en heb je weer een vijand minder om rekening mee te houden.

Schatzoeken

In de singleplayermissie moest ook gevochten worden. Dit keer waren het begeleidende oorlogsschepen die wat koopvaardijschepen aan het beschermen waren. Een van die schepen had echter een kaart aan boord die moest leiden naar een verborgen schat en dat is precies waarom Scurlock de speler deze missie gaf: versla de schepen, bemachtig de kaart en ga op zoek naar de schat. Als dat geen piratenmissie is, weten wij het ook niet meer. De schat bleek uiteindelijk begraven te zijn in Fort Louis, een outpost waar je als piraat proviand kunt inslaan en nieuwe contracten kunt krijgen. Door er daar meer van te voldoen en af en toe wat schepen te plunderen om je rijkdom te vergroten, verhoog je ook je infamy. Het laat zich raden wat dat ongeveer betekent, maar we hebben het nog niet met zoveel woorden gehoord. We gaan ervan uit dat de beruchtste piraat van de wereld worden een hoofddoel is in het spel, maar wat voor effect infamy verder heeft op de gameplay, moeten we nog ontdekken.

Voorlopige conclusie

Skull & Bones had zo mooi kunnen zijn. De game die we vijf jaar geleden zagen en vier jaar geleden speelden, had potentie. Wat vier jaar geleden echter oogde als potentie, ziet er inmiddels uit als een gemiste kans. We hopen dat we net pech hadden en dat Ubisoft om technische redenen een minder mooie versie van de game moest laten zien op de Gamescom, maar eigenlijk geloven we daar niet in. Dat is een probleem, want een game die over minder dan drie maanden in de winkels moet liggen, ga je niet meer zo verregaand kunnen oppoetsen dat ‘gedateerd’ ineens verandert in ‘heel erg mooi’. Nu hoeven graphics echt niet fantastisch te zijn om een game goed te maken. Het moet alleen niet in negatieve zin afleiden en dat doen de graphics in Skull & Bones wel. Je ziet effecten van vijf jaar geleden, je ziet animaties die ooit gangbaar waren in games als Assassin’s Creed, en dan doelen we niet op de recentste game in die serie. Kortom: je ziet een game die beschikt over een aantrekkelijke setting en intense, spectaculaire zeeslagen, maar die er niet in slaagt om dat alles op een voor 2022 acceptabel niveau in beeld te brengen. Het wordt afwachten of Ubisoft het aandurft om Skull & Bones op deze manier uit te brengen, maar tegelijkertijd kun je je afvragen wat het alternatief is. Een game ‘even’ moderniseren heeft veel voeten, en veel geld, in de aarde. Het zou dus zomaar kunnen dat er in november toch echt een op technisch vlak verouderde piratengame in de winkels ligt. Die game kan nog steeds leuk zijn om te spelen, maar dan liever vier of vijf jaar geleden al en niet in 2022.

De gameplaybeelden in de presentaties op de gamescom kwamen visueel nauwelijks in de buurt van de kwaliteit van deze officiële screenshots.

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Reacties (91)

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thepeet 27 augustus 2022 12:03
Zijn we niet een klein beetje aan het doorslaan, het gaat toch op de pure beleving van een game waardoor we lekker weg worden gezogen uit onze dagelijkse sleur/werkelijkheid!
Dit heeft toch niets te maken met gepolijste bitjes die getimed over je 120Hz scherm moeten bewegen via je 3080TI GPU. Ik heb laatst nog Dead Island gespeeld uit 2011, en ik vond het persoonlijk een fantastische beleving. Wie bepaald nu werkelijk dat dit niet meer kan? We zijn tegenwoordig net schapen en kunnen zelf niet meer beslissen wat we leuk of niet leuk mogen vinden, maar gaan compleet blind op reviews en YT.
Veel informatie is voor een gamer al gesneden koek, dat hoeft echt niet nog eens belicht te worden. Gebruik hiervoor de tijd om dieper in te gaan op de game zelf en de makers daarvan. Het presenteren is ook 1000 in een dozijn, het is voor 90% hetzelfde verhaal wat op mijn net en trommelvliezen terecht komt.
9x Ubisoft benoemen in nog geen 5 minuten tijd, na 2x is het voor mij overduidelijk hoor.
ja ik weet het, je doet het niet snel goed als redacteur, maar dit geld precies hetzelfde voor game ontwikkelaars en uitgevers ;) Vooral Ubisoft is altijd al de gebeten hond.
Tourmaline @thepeet27 augustus 2022 15:36
Precies, graphics hoeven niet altijd super te zijn als de game echt leuk is. Dat zie je toch bij alle Mario games etc.
Sjekster @Tourmaline27 augustus 2022 18:53
Ik heb enkel even de screenshots bekeken en zie ook niet zo goed waarom dat niet door de beugel zou kunnen....
RoamingZombie @thepeet28 augustus 2022 15:43
Je mag best kritisch zijn op een spel met een lange ontwikkeltijd met als uiteindelijk resultaat, een uitgeklede versie van een ouder spel. Er is dan ook geen excuus dat hij ook nog eens grafisch achter loopt.
itaalol @thepeet30 augustus 2022 10:31
Amen to that!

Niet iedereen hoeft een game te spelen die zo zwaar is dat je je nier moet verkopen om een videokaart van minimaal 1000 euro moet aanschaffen. Ik vind de graphics meer dan prima en vind de gameplay vele malen belangrijker dan graphics. Kijk naar hoe populair veel oude spellen nog steeds zijn, dit zal echt niet om de graphics zijn.

We zijn inderdaad door aan het draaien, 120- of 144hz is niet goed genoeg meer en moeten eigenlijk al naar de 165hz+, uiteraard is 1440p gaming eigenlijk ook al niet goed genoeg meer en dit moet 4K zijn. Race games moeten met een VR bril gespeeld worden in een sim rig van honderden euro's en de consoles (die we ver boven marktwaarde kopen van scalpers) moeten we aansluiten op tv's van 2500 euro. Ik mag persoonlijk blij zijn als ik 3 uurtjes per week tijd vind om überhaupt nog te kunnen gamen, dat ik dan een scherm met 1000nits heb, dolby vision, 4K of 165hz kan me gestolen worden. Ik wil iets hebben wat een fantastische gameplay heeft!

Ik zou me verder ook eerder afvragen hoe het zit met bugs bij de release aangezien dit Ubisoft is. Ben benieuwd hoe erg het gaat zijn.
calivaty 26 augustus 2022 13:44
Het is speculatie, maar volgens deze bron ''moet'' de game gemaakt worden vanwege een subsidie die Ubisoft heeft gekregen voor hun studio in Singapore. Dat is natuurlijk nooit een goede reden om een spel maar af te maken...
The reason for that, apparently, is an existing government subsidy agreement. Skull and Bones is being developed primarily by Ubisoft Singapore, and Ubisoft has a subsidy agreement in place with Singapore’s government for the purposes of the project. To hold up its end of the agreement, the publisher has to release it by a certain deadline- which would also explain why the tortured project wasn’t cancelled long ago.
SunnieNL 26 augustus 2022 13:32
Hoe verhoud zich deze game tov Sea of Thieves?
Vinny_93 @SunnieNL26 augustus 2022 15:00
Dat vraag ik me ook wel af inderdaad. Grafisch, als je de screenshots mag geloven, is het wat minder tekenfilmachtig. Wat mij na jarenlang Sea of Thieves zo tegenvalt is dat je eigenlijk nergens meer voor speelt. Je haalt een kaartje op, doet wat je moet doen en brengt de rommel weer terug. Zodoende heb je op den duur zoveel goud, dat je niet meer weet wat je ermee moet. Cosmetics vrijspelen, dat hoeft van mij niet. Levelen kan bijna niet meer en achievement-hunten vind ik ook niks.
Daarom vind ik het wel goed dat SoT nog steeds af en toe story-driven onderdelen toevoegt.

Ik denk dat het belangrijkste voordeel van SoT ten opzichte van dit spel is dat je alles in first person doet en dat je dus de complete controle hebt over hoe je je als zeevaarder gedraagt. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het stellen van de zeilen, het bevoorraden en het vechten.

Het is afwachten hoe de online community van dit spel gaat worden. Het combatsysteem van SoT was eigenlijk teveel ingesteld op smerige trucjes (ja, we blijven toch piraten dus het hoort erbij). Het slim enteren en spawncampen was veel effectiever dan een spannend gevecht, kanon tot kanon. Juist het gebrek aan volledige controle op je schip zou ervoor kunnen zorgen dat dat bij Skull & Bones leuker is.

Hoe dan ook, ik denk dat ik deze oversla of misschien een keertje voor een tientje koop bij een sale.
itaalol @Vinny_9330 augustus 2022 10:33
Ik heb SoT nooit gespeeld maar ben aan het twijfelen om deze aan te schaffen. Hoe is de community nu? Is het voor een nieuwe speler wel leuk of zijn de lobbies net zo toxisch als een GTA online lobby bijvoorbeeld?
Vinny_93 @itaalol30 augustus 2022 12:11
Ik heb het al een tijdje niet meer aangeraakt. Als ik het vergelijk met GTA online, zou ik zeggen dat SoT veel en veel leuker is. Als je gewoon een stukkie gaat varen, kun je zo een uurtje aan het spelen zijn zonder een andere speler tegen te komen. De map is veel ruimer (veel water natuurlijk). Zie je er wel één, dan gebeurt het maar al te vaak dat je elkaar gewoon lekker laat gaan. Maar op het moment dat er geschoten wordt, maak je dan maar klaar om ge-enterd en in brand gestoken te worden. En het spawnkillen dus. Als je handig bent met de blunderbuss of een zwaard, kun je deze mensen met wat inspanning weren en je boot fixen voordat je naar de kelder gaat.

Mijn vriendin en ik kiezen meestal voor een vreedzame speelstijl en dan kunnen we ons best een middagje vermaken. Ik denk echter wel dat het het leukst is, wanneer je zelf een crew bij elkaar sprokkelt en via Discord oid met elkaar spreekt, de in-game chat is namelijk hoorbaar voor anderen.
itaalol @Vinny_9330 augustus 2022 13:26
Klinkt inderdaad wel als leuke entertainment voor een paar uurtjes! Van het weekend misschien eens een poging wagen dan! Kijken of ik een vriend zo ver kan krijgen.
WeeDzi @Vinny_932 september 2022 12:34
Sea of thieves is toch eigenlijk puur en alleen gameplay om cosmetics.
Armselig @SunnieNL26 augustus 2022 20:06
Niet zo best als ik de (p)review van Power Unlimited mag geloven. Ik kan hier moeilijk alles gaan overtypen maar het komt erop neer dat Sea of Thieves (nog steeds) beter is. Ik meen te herrinneren dat je bijvoorbeeld niet met elkaar op een boot kan zoals bij SoT maar dat ieder z'n eigen schip heeft... of zoiets. Weet het niet meer precies, anders zou je zelf even een PU moeten halen, volgens mij staat Skull & Crossbones ook op de cover (het nummer heeft twee covers, aan de andere kant zie je Saints Row, voor het geval het nummer met die kant naar voren in het schap ligt).

Deze game was waarschijnlijk nog steeds in development hell gebleven maar in het artikel van de PU stond ook dat Ubisoft dit min of meer geforceerd uitbrengt omdat de game word gemaakt door een Ubi-studio in... Singapore dacht ik... die studio ontvangt een subsidie van de regering op voorwaarde dat ze een nieuw IP uitbrengen. Dus trok Ubisoft S&B maar uit de kast, blijkbaar.

Kortom het is een moetje... het komt mij allemaal over alsof er maar weinig passie achter het project zit.

[Reactie gewijzigd door Armselig op 23 juli 2024 23:36]

dasiro 26 augustus 2022 13:20
iemand is vergeten dat gameplay belangrijker is dan graphics en die dateert veel minder snel. Dat was 20 jaar geleden al zo, dat is nu nog steeds zo. Het voordeel van een game die lang op dezelfde engine in ontwikkeling is geweest is dat ook mensen met oudere systemen het spel vlot zouden moeten kunnen draaien zoals het bedoeld is om te spelen en je geen verwarming gfx-card van 1000€ moet hebben om het te kunnen draaien
jmignolet @dasiro26 augustus 2022 13:29
Gameplay? We spreken nog steeds over een Ubisoft spel. En dat is net wat Jurian ook benadrukt. Het is allemaal heel erg 'been there, done that'.
Michael_OsGroot @jmignolet26 augustus 2022 13:48
Anno 1404 is ook van Ubisoft en die speel ik nog steeds met veel plezier. Gedateerd, en de gameplay van alle anno games is in grote lijnen hetzelfde maar ik vind het nog steeds vermakelijk. Het is een beetje een N=1 natuurlijk, maar been there done that hoeft niet per se slecht te zijn: Fifa is elk jaar grofweg hetzelfde, alle call of duty's en battlefields zijn vaak grotendeels identiek en dat zijn ook steeds kaskrakers.
Ward5x5 @Michael_OsGroot26 augustus 2022 13:56
Het maakt wel een groot verschil dat er bij de Anno games nog een ontwikkelaar als Blue Byte tussen zit die een duidelijke visie heeft van wat de game moet doen en welke doelgroep ze daarmee aanspreken. Dit soort Triple A Open-World Action Adventure titels missen vaak juist de focus op gameplay en doen van alles maar wat.

Anno 1800 is overigens ook heel goed.
Mday @Ward5x526 augustus 2022 14:55
Zo, en hoe. Ze hebben al (bijna) 3 season passes, onbegrijpelijk veel content en QoL patches uitgebracht. Kwaliteit is héél hoog. Maar zoals je zei, dat is een toko die dit al eeuwen doet.
Illegal_Alien @Mday27 augustus 2022 15:44
Zal me niks verbazen dat er een 4e pass bij komt. (Veel positieve geluiden van de spelere.)

Ze kunnen zelfs een nieuwe Anno maken door 1800 gewoon te copy pasten, modelletjes/assets te veranderen om weer een cashcow te hebben.
Lassie03 @Illegal_Alien28 augustus 2022 10:09
De 4e pass is er zelfs al :)
jmignolet @Michael_OsGroot26 augustus 2022 14:14
Fifa is elk jaar grofweg hetzelfde, alle call of duty's en battlefields zijn vaak grotendeels identiek en dat zijn ook steeds kaskrakers.
Hmm, je haalt hier dan ook enkel competitieve games naar boven. En die mogen dan ook min of meer hetzelfde zijn, maar in het geval van COD of Battlefield is de setting het enige dat verandert (lees: tijdperk). FIFA is een voetbalspel. Zelfde met Anno, dat is een city buidling game. Dit wil je ook niet drastisch veranderen.

Dit kan je toch moeilijk vergelijken met een IP zoals Skulls and Bones? Erger nog, deze franchise probeert zich net los te maken van AC Black Flag maar toch heeft het eigenlijk dezelfde mechanics, fonts, animaties. Mjah :)
Ereaser @jmignolet26 augustus 2022 15:21
Het is zelfs minder dan Black Flag, want je kan niet rond lopen op je schip/van je schip af. Dus enteren bijvoorbeeld is gewoon een cutscene :/
MissMe NL @Michael_OsGroot26 augustus 2022 13:59
Precies. Als ik een game serie geweldig vind mogen er best wat veranderingen zijn per deel maar grotendeels moet het gewoon de gameplay zijn wat ik juist zo geweldig vind. Als ik een totaal andere gameplay wil speel ik wel een ander spel.
marcos73 @jmignolet26 augustus 2022 20:26
Helemaal mee eens. Ubisoft komt zelden tot uitblinkers. Ikzelf ben al helemaal klaar met Ubisoft.
TweakingRens @dasiro26 augustus 2022 14:22
Als ik het goed begrijp lijken de gebrekkige graphics hier ook niet per sé te leiden tot goede performance
Freakiebeakie @dasiro27 augustus 2022 11:48
De ubisoft gameplay is nou precies dat gene wat me zo tegenvalt want alle ubisoft games delen bepaalde gameplay features die nu zo langzamerhand zo uitgemolken zijn dat het lijkt als de games dlc van elkaar zijn met alleen nieuw verhaaltje en characters.
Divak 26 augustus 2022 13:11
Een niets verhullende preview, erg fijn om te lezen. Helaas een minder fijne uitkomst voor Ubisoft en voor de piratengame-liefhebbers. Stiekem hoop dat er ooit opeens een nieuwe Akella-like piratengame aan de horizon verschijnt. Black Flag en Sea of Thieves deden het al goed, maar de goede herinneringen en ook daadwerkelijke features zoals in de oude Akella-games zijn wat mij betreft nog niet overtroffen.

[Reactie gewijzigd door Divak op 23 juli 2024 23:36]

Wii4all @Divak26 augustus 2022 13:22
Hoor je veel vooral bij ubisoft games trailer ziet er super uit met mooie gfx alleen het uiteindelijke spel ziet er veel minder mooi uit.

Sid Meier's Pirates! uit 1987 is een geweldige basis voor een nieuwe game.
JackJack @Wii4all26 augustus 2022 13:47
Ze houden bij Ubisoft ook erg van recyclen.
Vaak oogt het heel mooi, maar als je door de paar nieuwe features heen hebt geklikt en even de ogen sluit is het net of je voor de 20e keer dezelfde game aan het spelen bent.
tweakuwe @Wii4all26 augustus 2022 15:06
De remake uit 2004 van Sid Meier's Pirates! is ook goed met de tijd meegegaan, en er zijn ook mods voor de pc versie voor iets betere graphics en QoL :)
Wii4all @tweakuwe26 augustus 2022 15:53
ik zal is kijken ik zag hem al op youtube voorbij komen.
Ludewig @Wii4all26 augustus 2022 15:20
Hoor je veel vooral bij ubisoft games trailer ziet er super uit met mooie gfx alleen het uiteindelijke spel ziet er veel minder mooi uit.
Dat is het probleem met trailers die niet met de game-engine worden gemaakt. Dan is de kwaliteit gebaseerd op wat een CGI-studio kan maken die weken doet over het renderen van een filmpje van een paar minuten en niet op de speelervaring.
Barista @Divak26 augustus 2022 22:02
Eens. Een van de betere previews die ik heb gelezen.

Zeker, zoals hierboven al wordt gesteld is gameplay erg belangrijk maar de lat ligt gewoon hoger momenteel dan Ubisoft met s&b laat zien.
PjotterP @Divak27 augustus 2022 08:27
Verhullend
Freakiebeakie @Divak27 augustus 2022 11:50
Ik hoopte ook echt op een goeie pirate game. Laatst black flag weer geinstalleerd maar dat is grafisch gewoon te oud en de gameplay was ik inmiddels ook niet blij meer mee. Het gevoel wat ik de werste keer had vond ik iig niet meer
jhnddy 26 augustus 2022 13:35
Ik moet eerlijk zeggen dat ik de videoreview wel héél negatief vind. Ja, ze hebben een grafische engine van nu inmiddels 10 jaar oud gebruikt... Maar mij gaat het om de gameplay, en die ziet er wel leuk uit.

Ik ken veel spellen waarbij een deel 2/3 betere graphics hebben gekregen, maar waarbij de gameplay waardeloos was. We gaan het zien :)
zzzzz @jhnddy26 augustus 2022 13:55
Het spel heeft gewoon een hoog copy-paste gehalte en komt heel ongeïnspireerd over. Als iets direct aanvoelt als een reskin van een Assasin's Creed game dan doe je als Game Studio gewoon iets mis.
Voor 60 euro is dat gewoon niet goed genoeg.
Seth_Chaos @jhnddy26 augustus 2022 13:57
Zoals in de review al naar voren kwam, is het gewoon Assassins Creed black flag met een nieuw verhaal. Die gameplay was best aardig. Maar hoef ik niet nog eens te spelen. Best te doen voor kids die net om de hoek komen kijken. Maar voor oude rotten die al 10 voorgaande delen gespeeld hebben, met identieke gameplay is dit gewoon reten saai.
Seth_Chaos 26 augustus 2022 13:29
De game-industrie legt de focus op verdienmodellen, en niet op goede games maken. Als ik nieuws voorbij zie komen dat studio's franchises verkopen om in de ontwikkeling van games met NFT's te investeren, dan weet ik dat het slecht gesteld is met de gaming industrie. Al die studio's lijken niet meer te beseffen dat je eerst een goede game nodig hebt, om er überhaupt geld mee te kunnen verdienen. Een goede game maken is een artistiek proces, en geen bedrijfsproces gebaseerd op statistieken. Maar leg dat een narcistische afdelingsmanager, maar eens uit. Ik koop die rommel gewoon niet meer. Ook al kan ik me er waarschijnlijk wel een paar uur mee vermaken.
JackJack @Seth_Chaos26 augustus 2022 14:45
Dit zie je helaas overal terug, niet alleen in de game industrie.
Ook met autos, telefoons en zelfs bijvoorbeeld je koelkast zie je dit patroon terug komen.
Helaas is winst maximalisatie het grootste goed, en niet een verantwoord product leveren.
Beste manier om hier mee om te gaan is om inderdaad het product niet meer te kopen.
SactoriuS 26 augustus 2022 13:41
Ik zou nog weleens een betere en mooie voyage century willen zien.
https://www.youtube.com/watch?v=sL8KpbVYy2c
jhnddy @SactoriuS26 augustus 2022 21:52
Ja inderdaad. Ik hoop dat dit in de buurt komt. Uit pure nostalgie heb ik het laatst nog geïnstalleerd en hoewel de servers nog draaien, is het spel zelf om te huilen. De oude game skip je in 2 uurtjes doorheen, en vervolgens is het een groot mocrotransactie feest met magische items.

Lang leve de oude goede tijd :)
Jeroen_HD 26 augustus 2022 14:40
Skull & Bones is letterlijk gewoon een onderdeel uit Assassins Creed Black Flag waar ze een aparte game van hebben gemaakt. Ohja en natuurlijk steekt deze VOL met microtransacties.
EnigmaNL @Jeroen_HD26 augustus 2022 16:33
Inderdaad, het is Assassins Creed Black Flag maar dan zonder de Assassins Creed.
OracleOne @EnigmaNL28 augustus 2022 22:57
Assassins Creed Black Flag is al zonder Assassins Creed.
Gewoon een piraten spel
EnigmaNL @OracleOne28 augustus 2022 23:19
Nee, Black Flag bevatte helaas nog een onzinnige Assassin's Creed verhaallijn compleet met de saaie stukjes die in de moderne tijd afspelen.
OracleOne @EnigmaNL31 augustus 2022 14:20
Zover ik me het kan herinneren was Black Flag zonder Desmond.
Is wel al lang geleden dat ik het heb gespeeld dus kan het mis hebben maar me vorige punt blijft, gewoon een piratenspel.
EnigmaNL @OracleOne31 augustus 2022 14:29
Klopt, zonder Desmond maar er was een ander persoon in de moderne tijd voor in de plaats gekomen. Je speelt iemand van Abstergo in de moderne stukjes.
Sk313t0r 26 augustus 2022 13:03
De trailer was vermakelijk en ook het hele concept spreekt me wel aan; ik denk alleen wel dat ik even wacht met aanschaffen, ga hier niet de volle mep voor betalen.

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