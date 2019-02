Ubisoft werkt aan tv-serie op basis van piratengame Skull & Bones

Game-uitgever Ubisoft gaat in samenwerking met filmproductiebedrijf Atlas Entertainment een tv-serie maken die is gebaseerd op de nog uit te brengen piratengame Skull & Bones. Het is nog onbekend wanneer de serie uitkomt.

De tv-serie zou draaien om een vrouwelijke hoofdpersoon die als piraat opereert in de Indische Oceaan, aan het einde van de 'gouden eeuw voor piraterij' in de achttiende eeuw, schrijft The Hollywood Reporter. Meer details zijn nog onbekend, zoals wanneer de serie uitkomt, of de vraag of de tv-serie dicht bij de content van de game blijft of er slechts los op is gebaseerd.

Skull & Bones werd tijdens de E3-beurs van 2017 aangekondigd en speelt zich af op de Indische oceaan, in het jaar 1712. De game draait om piraten die via zeegevechten de lucratieve Indische handelsroutes willen plunderen. Er is ruimte voor solomissies, maar er is ook een onlinegedeelte. Het spel moet nog dit jaar verschijnen, al is de releasedatum nog onbekend.

Atlas Entertainment is onder meer verantwoordelijk voor de tv-serie Dirty John en de film Twelve Monkeys. De pilotaflevering van de piratenserie wordt geschreven en geproduceerd door Amanda Segel, die onder meer de producent is van de tv-series The Mist en Person of Interest.