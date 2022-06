Ubisoft stelt piratengame Skull & Bones opnieuw een jaar uit

Ubisoft heeft Skull & Bones opnieuw uitgesteld. In een kwartaalupdate liet de uitgever aan aandeelhouders weten dat de game niet meer in 2021 zal uitkomen. De piratengame staat nu gepland staat voor boekjaar 2022

De piratengame Skull & Bones werd in 2017 aangekondigd tijdens de E3. De game moest vervolgens in 2018 verschijnen, maar werd sindsdien meerdere malen uitgesteld. Eerder werd bekend dat de openwereldgame een andere insteek zou krijgen, met een dynamisch verhaal dat verandert op basis van de acties van spelers in de game.

De uitgever heeft tot dinsdag geen uitspraken gedaan over wanneer Skull & Bones dan wel moest verschijnen, maar in elk geval niet meer in 2020. Uit de kwartaalupdate van dinsdag blijkt dat dit ook geen 2021 meer wordt. De game moet nu verschijnen in boekjaar 2022 - 2023. Wat betekent dat de game ergens tussen april 2022 en april 2023 moet uitkomen.

Skull & Bones is gebaseerd op de zeegevechten uit Assassin's Creed 4: Black Flag. Volgens bronnen wil Ubisoft de game de sociale en live-storytellingaspecten van Fortnite meegeven en de game over een langere periode blijven updaten.