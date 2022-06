Ruim 10 miljoen kilogram aan oude monitoren is ingezameld in 2020

Vorig jaar werd er in Nederland een recordhoeveelheid elektronisch afval ingezameld. Volgens Stichting WeCycle, die in Nederland inzameling en recycling organiseert, is er afgelopen jaar voor 10 miljoen kilogram aan monitoren ingezameld.

In 2020 was er in totaal 125 miljoen kilogram elektronisch afval ingezameld en dat is 8,1 procent meer dan in 2019. In haar jaarverslag publiceert stichting WeCycle cijfers over hoeveel elektronisch afval er is ingezameld.

Het merendeel hiervan zijn kleine apparaten, met een aandeel van bijna 45 miljoen kilogram. Groot witgoed was goed voor 40 miljoen kilogram. Ook werden er veel oude crt-schermen ingezameld. Deze waren goed voor 5,3 miljoen kilogram. Platte schermen brachten in totaal 5,2 miljoen kilogram afval op.

Iets meer dan de helft van de elektronica werd door gemeente ingezameld. Daarnaast kwam 26 procent van detailhandel en 6 procent van kringloopwinkels. Volgens WeCycle zijn er sinds vorig jaar 13.000 inleverpunten waar mensen hun oude elektronica kwijt kunnen.

Van alle ingezamelde apparaten kon 79 procent worden gerecycled en hergebruikt.