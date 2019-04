'Zonnepanelen leiden tot afvalberg door slechte recycleerbaarheid'

De industrie voor zonne-energie heeft volgens deskundigen te weinig aandacht voor de recycling van zonnepanelen, waardoor over vijf tot tien jaar een afvalstroom dreigt. Rond die tijd danken de eerste gebruikers hun zonnepanelen af.

Fabrikanten van zonnepanelen hebben bij de productie van zonnepanelen geen rekening gehouden met de recycleerbaarheid en voor de industrie is recyclen niet rendabel. Dat stelt hoofdonderzoeker zonne-energie Wim Sinke van TNO tegen BNR. "Eigenlijk zou je willen dat materialen voor zonnepanelen weer te gebruiken zijn voor zonnepanelen. Dat is nu niet zo. Die worden gebruikt voor andere doeleinden, want ze zijn van lagere kwaliteit en niet meer geschikt voor dat doel".

Door de slechte recycleerbaarheid zou over vijf tot tien jaar een flinke afvalstroom op gang kunnen komen. Tegen die tijd zijn de eerste generaties zonnepanelen 'op'. Volgens Sinke moeten er onderzoeksprogramma's komen voor de verbetering van recycling en zouden de panelen makkelijker uit elkaar gehaald moeten kunnen worden.

Manager marktonderzoek en duurzaamheid Imco Goudswaard van DSM Advanced Solar beaamt de mening van de TNO-onderzoeker. "We merken dat er in de zonne-industrie nog weinig aandacht voor is. Die heeft het probleem voor zich uitgeschoven." Volgens Goudswaard is de aandacht wel groeiende en heeft de industrie nog tien jaar om het recycleproces te optimaliseren.

Volgens hem is een van de problemen dat bedrijven de cellen in een transparante lijmlaag inpakken om ze te beschermen. Lijm is een van de materialen die effectieve recycling moeilijker maakt. Goudswaard stelt regelgeving voor die ervoor zorgt dat zonnepanelen met recyclebare materialen de voorkeur krijgen. Dat zou volgens hem onder andere met een ecolabel kunnen.