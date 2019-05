Stedin wil slimme meters van zonnepanelenbezitters uitlezen voor info stroomnet

Stedin wil bij een aantal klanten met zonnepanelen de slimme meters uitlezen gedurende enkele weken in de zomer. Volgens Stedin is dat nodig om te zien waar aanpassingen nodig zijn, zodat klanten 'ook in de toekomst gegarandeerd stroom blijven ontvangen en kunnen terugleveren'.

De energiemaatschappij heeft hiervoor e-mails verstuurd naar zijn klanten. Het is niet precies bekend hoeveel klanten van Stedin hiervoor zijn benaderd en om welke regio of regio's het precies gaat; een woordvoerder van het bedrijf houdt het op 'enkele honderden' klanten die deze vraag hebben gekregen. In de e-mail vraagt Stedin om toestemming om de slimme meter van de bezitters van zonnepanelen 'extra' te mogen uitlezen. Vermoedelijk hebben de meeste benaderde klanten bij het afsluiten van hun energiecontract geen of beperkte toestemming verleend voor het uitlezen van hun slimme meter.

Het uitlezen van de slimme meters is volgens Stedin een eenmalige actie en dit moet plaatsvinden in de komende maand, in de periode van 11 juni tot 1 juli. Volgens het bedrijf zijn dit de dagen met de meeste zonuren van het jaar. Het bedrijf zegt dat het uitlezen van de meters data oplevert over waar het stroomnet aanpassingen behoeft. In deze zomerse periode zal door de hoeveelheid zonuren en de intensiteit van de zon relatief veel stroom worden opgewekt, wat vervolgens in ieder geval deels via het net wordt teruggeleverd.

De data zal het bedrijf meer inzicht moeten geven in de hoeveelheid stroom die het lokale netwerk te verwerken krijgt en hoe hoog de spanning daarbij is. Volgens Stedin is dergelijke informatie nodig om in te kunnen spelen op een toekomstig scenario waarin veel meer klanten zonnepanelen op hun daken hebben en dus zelf stroom opwekken, waarbij er ook meer stroom nodig is door bijvoorbeeld warmtepompen en elektrische auto's. Het energiebedrijf wil kijken waar er zwakke plekken in het stroomnet zitten en waar de capaciteit moeten worden vergroot, zodat het op bepaalde plekken kan worden verzwaard met meer kabels.

De benaderde klanten zijn overigens niet verplicht om mee te doen en hoeven dus geen toestemming te geven. Degenen die dat wel doen, krijgen van Stedin de garantie dat hun individuele gegevens uiterlijk op 31 december worden gewist.