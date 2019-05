OM eist 6,5 jaar cel tegen vermeende drugsdealers van Hansa-darknetmarktplaats

Het Nederlandse Openbaar Ministerie eist 6,5 celstraf tegen drie mannen die ervan worden verdacht drugs te hebben verkocht op de Hansa-darknetmarktplaats. De rechter moet nog uitspraak doen; de zaak dient deze week in de rechtbank van Rotterdam.

Het OM eist niet alleen jarenlange celstraffen tegen drie mannelijke verdachten, maar ook een een celstraf van 24 maanden tegen een vrouw, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Daarnaast kondigt het OM aan dat het meer dan twee miljoen euro wil ontnemen bij de verdachten.

De officieren stellen dat de verdachten wereldwijd meer dan 22.000 bestellingen hebben afgeleverd. Het gaat met name om xtc, maar ook kilo's ketamine, honderd kilo mdma , vijf kilo cocaïne en kleinere hoeveelheden methamfetamine en cannabis. Volgens het OM zijn de drugs verstopt in speciale, door 3d-printers gemaakte verpakkingen die eruit zagen als make-updoosjes. Daarvoor hadden de verdachten een speciaal ingerichte locatie in Werkendam; het OM omschrijft dit als een 'ingenieuze manier' om drugs voor de douane verborgen te houden.

De verdachten waren volgens het OM al sinds 2016 actief op de Hansa Market. De politie kreeg vorig jaar zomer inzicht in wie actief was op Hansa door het beheer van de marktplaats wekenlang over te nemen. Bij die actie werd de versleuteling uitgeschakeld waarna berichtenverkeer en accounts onderschept konden worden.

Enkele vermeende handelaren werden eerder al aangehouden, maar nadat de Hansa Market werd stilgelegd, verplaatste een deel van de verkopers hun verkoopsites naar een andere markt op het darknet. Betalingen werden volgen de officieren uitgevoerd met cryptomunten zoals bitcoin. Volgens het OM wisten de handelen hun identiteit goed af te schermen, maar lukte het toch om postpakketten te traceren en vergat een van de verdachten een keer om versleuteld te communiceren.

De rechtszaak loopt in de rechtbank van Rotterdam, waar woensdag de laatste zittingsdag volgt. Naar verwachting zullen de rechters op 12 juni uitspraak doen.