'Volkswagen krijgt veel minder accucellen van Samsung voor elektrische auto's'

Volkswagen past zijn acculeveringsplan ter waarde van 50 miljard euro aan, omdat Samsung SDI niet kan voldoen aan de initieel afgesproken hoeveelheid te leveren accucellen. Althans, dat meldt Bloomberg op basis van bronnen.

Bloomberg schrijft dat meerdere mensen die bekend zijn met de materie aangeven dat de overeenkomst met Samsung SDI wellicht zal wegvallen. Dat hangt samen met de vaststelling dat Samsung beduidend minder accucellen kan leveren dan waar eerder afspraken over zijn gemaakt. Samsung zou oorspronkelijk hebben ingestemd met het leveren van cellen voor 20 gigawattuur, wat genoeg is voor bijvoorbeeld 200.000 auto's met 100kWh-accu's. Dat zou volgens de bronnen nu uitkomen op minder dan 5 gigawattuur. Volkswagen heeft in een e-mail aan Bloomberg laten weten dat Samsung nog altijd zijn acculeverancier voor Europa is. Samsung wilde geen commentaar geven. Het is onduidelijk hoe Volkswagen zal inspelen op het kennelijke tekort van 15 gigawattuur.

Een analist schrijft dat Volkswagen in de komende tijd door de introductie van een vloot volledig elektrisch aangedreven auto's, zoals de onlangs getoonde ID.3, uiteindelijk 300 gigawattuur aan jaarlijkse accucellen nodig heeft. Dat is alleen nog maar voor de gezamenlijke Europese en Aziatische markt. Volgens de analist is de levering van deze hoeveelheid onmogelijk zonder meerdere contracten met verschillenden leveranciers. Volkswagen heeft dan ook meerdere leveranciers naast Samsung, waaronder LG Chem, SK Innovation en het Chinese CATL.

Volkswagen heeft vorig jaar bij monde van ceo Herbert Diess al gegeven dat het bedrijf af wil van de afhankelijk van de Aziatische producenten. In 2017 pleitte Maroš Ŝefčovič, de toenmalige Eurocommissaris voor de Energie-unie, al voor de oprichting van een Europees consortium voor de productie van autoaccu's. Duitsland is bereid een miljard euro te investeren om de grootschalige accuproductie in Duitsland en Europa op gang te brengen. Volkswagen vormde in maart nog een consortium met de Zweedse accuproducent Northvolt, een start-up van voormalig Tesla-manager Peter Carlsson. Het doel daarvan is om de kennis over de accucelproductie samen te brengen en zodoende het onderzoek naar accu's in Europa te stimuleren.