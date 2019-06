Volkswagen: voor eerste paar jaar zijn er voldoende accucellen beschikbaar

Volkswagen laat weten dat het voor de eerste paar jaar van de productie van zijn elektrische auto's genoeg accucellen geleverd krijgt om te voorzien in de behoefte. Dat zegt althans Thomas Ulbrich, een topman van de autofabrikant.

Tegen Automotive News Europe bevestigt Ulbrich dat contractueel verzekerd is dat er voor de eerste paar jaar genoeg cellen worden geleverd. Dit betreft de periode tot 2023. Voor de periode daarna is het nog onduidelijk of de fabrikant voldoende accucellen kan bemachtigen. Voor de auto's voor de Europese markt worden de cellen geleverd door LG Chem, Samsung, SK Innovation.

Deze contractueel afgesproken levering van accu's is onder meer bedoeld voor de ID3, het eerste volledig elektrisch aangedreven model van een nieuwe generatie voertuigen van Volkswagen. Dit model zal halverwege 2020 voor het eerst aan klanten worden geleverd. Tegen 2021 wil de Volkswagen Group 330.000 elektrische voertuigen maken in zijn Duitse fabriek in Zwicklau. Voor de komende tien jaar zouden de geplande elektrische voertuigen voor Europa en Azië meer dan 300 gigawattuur nodig hebben, wat meer zou zijn dan de capaciteit die huidige marktpartijen kunnen leveren.

In Duitse media werd eerder gespeculeerd dat Volkswagens huidige Aziatische leveranciers van accucellen de contracten met de Duitse fabrikant zouden annuleren na Volkswagens beslissing om een miljard euro te investeren in een eigen accuproductiefaciliteit in het Duitse Salzgitter. Daarbij werkt Volkswagen samen met de Zweedse accuproducent Northvolt, een start-up van voormalig Tesla-manager Peter Carlsson. Ulbrich ontkent dit en stelt dat er getekende contracten liggen die de leveringen garanderen.

De Volkswagen-topman kreeg ook een vraag over het eerdere bericht dat Volkswagen beduidend minder accucellen van Samsung geleverd krijgt. Bloomberg meldde in mei dat Samsung oorspronkelijk had ingestemd met het leveren van cellen voor 20 gigawattuur, wat genoeg is voor bijvoorbeeld 200.000 auto's met 100kWh-accu's. Dat zou volgens de bronnen echter uitkomen op minder dan 5 gigawattuur. Ulbrich ontkende dit bericht niet en gaf aan dat zijn bedrijf bezig blijft om de toekomstige levering van accucellen veilig te stellen. Volgens hem moeten na de eerst golf cellen opnieuw leveringen worden zekergesteld. "Waarschijnlijk zie je dat we voor de komende drie tot vijf jaar permanent in onderhandeling zijn voor cellen."

Voor autofabrikanten die elektrische auto's maken is het beschikken over voldoende accu's van groot belang en dat lukt niet altijd. Eerder dit jaar waren er al berichten dat een Brusselse Audi-fabriek dagelijks de helft minder elektrische Audi e-trons produceert vanwege een tekort aan de benodigde accu's. Een topman van Hyundai gaf in oktober vorig jaar al aan dat de wachtlijst van de Hyundai Kona Electric opliep tot een jaar door beperkingen in de beschikbaarheid van accu's.