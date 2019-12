'Volkswagen heeft grote problemen met software van elektrische ID.3-auto'

Volkswagen heeft problemen met de software van de nieuwe elektrische ID.3-auto. Ruim 20.000 modellen worden gebouwd met incomplete software, die vervolgens een handmatige update moeten krijgen. Het is niet bekend om wat voor problemen het gaat.

Dat schrijft het Duitse Manager Magazin. Voor het probleem is opgelost worden er eerst maandenlang duizenden auto's geproduceerd met een 'incomplete softwarearchitectuur'. Het tijdschrift schrijft niet welke softwareproblemen de automaker precies heeft, maar het zou gaan om 'een enorm probleem'. Het is ook niet bekend of de problemen ervoor zorgen dat de levering van de auto worden vertraagd. De ID.3 is Volkswagens eerste volledig elektrische auto, die halverwege volgend jaar op de markt moet komen.

Volgens Manager Magazin worden de auto's eerst maandenlang geparkeerd op een parkeerterrein voordat ingenieurs de software kunnen updaten. Dat zou nu al bij 10.000 modellen het geval zijn. In totaal zouden er straks 20.000 ID.3-modellen met de hand moeten worden bijgewerkt. Pas als Volkswagen in mei volgend jaar met nieuwe productielijn begint kunnen de updates over-the-air worden verstuurd.