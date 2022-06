Elon Musk: Tesla bereid software, accu's en aandrijflijnen te leveren aan derden

Elon Musk, de ceo van Tesla, heeft laten weten dat zijn bedrijf bereid is om software in licentie aan andere bedrijven te geven. Ook zegt hij dat Tesla ervoor openstaat om aandrijflijnen en accu's te leveren.

Musk heeft dit op Twitter laten weten. Hij zegt daarbij dat het doel is om duurzame energie te versnellen en niet om concurrenten te verpletteren. Wat software betreft bevestigt Musk dat het gaat om de autopilottechnologie in auto's van Tesla, ook al gaf hij eerder aan dat het niet meevalt om dat zomaar elders te implementeren.

Er worden geen namen of nadere details genoemd, maar bijvoorbeeld Volkswagen maakt er geen geheim van dat het achterloopt op het vlak van de softwareontwikkeling bij de productie van elektrische auto's. Volgens de ceo van de Volkswagen Group, Herbert Diess, ligt Tesla voor op alle andere fabrikanten. Daarbij sprak hij met ontzag en waardering over het feit dat vijfhonderdduizend Tesla's als een neuraal netwerk functioneren, voortdurend data ophalen, en de klanten elke twee weken nieuwe ervaringen en verbeteringen bieden. Volgens een andere Volkswagen-topman, Thomas Ulbrich, heeft Tesla een voorsprong van zo'n tien jaar, maar hij zei ook dat Volkswagen die achterstand snel inloopt. Volkswagen zou overigens behoorlijk wat softwareproblemen hebben gehad bij de Volkswagen ID.3, een nieuwe, volledige elektrische hatchback die sinds kort te bestellen is.

Het is nog maar de vraag of Tesla daadwerkelijk overgaat tot dergelijke licentieverstrekkingen en leveranties aan concurrerende fabrikanten. Zo heeft het bedrijf van Musk in het verleden al accu's en aandrijflijnen aan Mercedes-Benz en Toyota geleverd, maar dat stopte in 2015. Musk zei toen dat de beperkte beschikbaarheid van accu's daaraan debet was en dat alle accu's nodig waren voor de productie van Tesla's eigen elektrische voertuigen. Zeker met de te verwachten verdere toename van elektrische auto's zullen accutekorten nog altijd een rol spelen en daarmee lijkt het onwaarschijnlijk dat Tesla snel overgaat tot acculeveringen aan concurrenten.