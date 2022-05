Tesla levert recordaantal van 139.300 elektrische auto's

Tesla heeft in het afgelopen kwartaal 139.300 auto's geleverd. De fabrikant produceerde er in totaal 145.036. Het overgrote deel van de leveringen bestond uit Model 3- en Y-uitvoeringen. Niet eerder leverde Tesla zoveel auto's in een kwartaal.

Tesla noemt niet specifiek hoeveel Model 3's en Model Y's er zijn geleverd, die twee auto's zijn samengevoegd in één categorie. Van de Model 3/Y zijn in de afgelopen drie maanden 124.100 exemplaren geleverd. De overige 15.200 leveringen zijn Model S- en X-uitvoeringen.

Het aantal leveringen is flink gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal. Toen werden er in totaal 90.650 Tesla's geleverd. Het aantal van 139.300 geleverde auto's is een record voor het bedrijf en een flinke groei ten opzichte van het vorige record. Dat stond in het vierde kwartaal van 2019 op 112.000 exemplaren.

Ook de productie van Tesla-auto's zit in de lift. Het aantal van 145.036 geproduceerde auto's is veel hoger dan de 82.272 exemplaren in het vorige kwartaal. Toen lag de productie echter deels stil door de tijdelijke sluiting van een fabriek vanwege de coronacrisis.

Productie Leveringen Model S/X 16.992 15.200 Model 3/Y 128.044 124.100 Totaal 145.036 139.300