Tesla Model Y-productie voor Europa begint waarschijnlijk halverwege dit jaar

Tesla laat op zijn Europese websites weten dat de productie van de relatief nieuwe Model Y naar verwachting 'medio 2021' zal aanvangen. Deze productie zal in zijn geheel plaatsvinden in de nieuwe fabriek in de buurt van Berlijn.

Tot op heden gaf Tesla nog geen specifieke aanvangsperiode weer voor de start van de Europese productie. Inmiddels doet het bedrijf dat dus wel op zijn Europese sites, bij het selecteren van de Model Y. Elon Musk heeft dinsdag een korte video van de Berlijnse fabriek geplaatst op Twitter, waarop te zien is dat de bouw en voltooiing vrij snel vordert. Dit is de zogeheten Gigafactory 4, in Grünheide, ten oosten van Berlijn. De voltooiing van deze fabriek is cruciaal voor de Europese levering van de Model Y, omdat daarvoor alleen deze Berlijnse fabriek wordt ingezet.

De productie in Gigafactory 4 brengt ook enkele vernieuwingen met zich mee ten aanzien van de productie van de Model Y. De belangrijkste is de integratie van de nieuwe 4680-accucellen. Deze cellen hebben een lengte van 80mm en een diameter van 46mm en zijn een stuk groter dan de 2170-cellen van Panasonic die Tesla nu gebruikt in de Model 3 en Model Y. Ook zijn de nieuwe cellen groter dan de relatief oudere 18650-cellen in de Model S. Normaal gesproken zou deze vergroting hitteproblemen met zich meebrengen, maar door het tabless design hoeven de elektronen een minder lange weg af te leggen in de cellen. Tesla zei vorig jaar dat de 4680-cellen een bereik mogelijk maken dat 16 procent hoger ligt, wat vooral bereikt lijkt te worden door een nieuwe formfactor, waarmee de vermogen-gewichtsverhouding wordt verbeterd. Dat komt onder meer doordat er relatief minder omhulsel nodig is in relatie tot de energie-inhoud.

In de Tesla-fabriek in Sjanghai is de productie van de Model Y al begonnen en in het Amerikaanse Fremont rollen de Model Y's al wat langer van de band. Dit model vormt samen met de Model 3 het leeuwendeel van de leveringen van Tesla. Onlangs bleek uit de kwartaalcijfers dat Tesla in heel 2020 499.550 auto's leverde en er 509.737 produceerde. De fabrikant leverde 442.511 exemplaren van de Model 3 en Y bij elkaar opgeteld, en er werden er gezamenlijk 454.932 geproduceerd.