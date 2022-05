Tesla verwacht eind dit jaar in Duitsland Model Y's met 4680-accucellen te maken

Tesla denkt voor het einde van dit jaar de Model Y 'beperkt' te kunnen produceren in zijn nieuwe fabriek in de buurt van Berlijn. Het gaat om een andere versie van de huidige Model Y, met een nieuwe aluminium constructie aan de achterzijde en grotere 4680-accucellen.

In een gesprek met investeerders zei Tesla's ceo Elon Musk dat de 4680-accucellen nog niet op grote schaal geproduceerd kunnen worden, maar eind dit jaar misschien wel in beperkte oplage voor Model Y's gebruikt kunnen worden. Dat schrijft Automotive News Europe.

Deze grotere accucel kondigde de fabrikant vorig jaar aan. De cellen hebben een lengte van 80mm en een diameter van 46mm; groter dan wat Tesla nu gebruikt. Deze cellen maken een bereik mogelijk dat zestien procent hoger ligt dan huidige accucellen, zei Musk destijds. Ook zullen de cellen veertien procent goedkoper per kWh zijn. Het is niet bekend of de gewijzigde Tesla Model Y's ook andere prijzen of actieradiussen zullen krijgen.

Hoeveel ev's Tesla eind dit jaar in Duitsland wil gaan maken, is niet duidelijk. De Model Y met de aangekondigde verbeteringen wil Tesla ook gaan maken in de nieuwe fabriek in de staat Texas. Mocht het Tesla niet lukken om eind dit jaar de 4680-accucellen gereed te kunnen hebben, dan gaat de fabrikant de 'oude' versie van de Model Y maken in de fabrieken, met de 2170-cellen.

Aanvankelijk wilde Tesla medio 2021 al beginnen met de productie in de nieuwe fabriek in Duitsland. Wegens vergunningsproblemen en rechtszaken van milieubewegingen is de bouw van de fabriek echter vertraagd. De Model Y voor de Belgische en Nederlandse markt wordt vooralsnog daarom geïmporteerd uit China, waar Tesla ook een fabriek heeft staan.