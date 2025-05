Tesla heeft in vier maanden tijd tien miljoen 4680-accucellen geproduceerd

Tesla heeft in totaal twintig miljoen 4680-accucellen geproduceerd, laat het bedrijf weten. In juni waren dat er nog tien miljoen. De productie is sindsdien dus flink opgeschroefd. Tesla begon in 2021 met de ontwikkeling van de 4680-cellen.

Tesla laat op X weten dat het deze week zijn twintig miljoenste 4680-cel in zijn fabriek in Texas heeft geproduceerd. De vorige update werd in juni gegeven, toen de mijlpaal van tien miljoen cellen werd overschreden. In januari 2022 waren er voor het eerst 1 miljoen cellen geproduceerd. Binnen 17 maanden werden er dus negen miljoen nieuwe cellen gemaakt, terwijl de stap van tien naar twintig miljoen slechts vier maanden kostte.

Dat betekent dat er gemiddeld 625.000 cellen per week zijn geproduceerd, goed voor een totale productiecapaciteit van 80MWh per week, of ongeveer 4,48GWh per jaar, als er wordt uitgegaan van 100Wh per cel. Bij een accupakketcapaciteit van 65kWh zouden hiermee 1200 voertuigen per week van een accu voorzien kunnen worden. Aangezien de Cybertruck naar verwachting een accupakket heeft van zo'n 120kWh, zou daarvan ongeveer de helft geproduceerd kunnen worden. Tesla wil uiteindelijk een productiecapaciteit van 100GWh per jaar in zijn Gigafactory Texas realiseren.

De 4680-accucel werd in 2020 onthuld. De cellen hebben een lengte van 80mm en een diameter van 46mm, groter dan wat Tesla voorheen gebruikte. Deze cellen maken een bereik mogelijk dat zestien procent hoger ligt dan eerdere accucellen van het bedrijf, beweerde Elon Musk destijds. Ook moeten ze veertien procent goedkoper per kWh zijn.

De productie van deze accucellen ging gepaard met veel problemen en bijbehorende vertragingen. Tesla had aanvankelijk plannen om 4680-cellen in Grünheide te produceren, in de buurt van Berlijn. Eind 2021 bleek al dat Tesla hiervoor ruim een miljard euro subsidie was misgelopen, vanwege uitstel bij de bouw van deze fabriek. Daarop besloot Tesla om de productie naar de Verenigde Staten te verplaatsen, aangezien de subsidies die de Amerikaanse regering biedt, gunstiger zijn.