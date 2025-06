Tesla levert donderdag eerste Cybertruck-exemplaren

Autofabrikant Tesla levert donderdag de eerste exemplaren van zijn Cybertruck. De aankondiging van de auto was vier jaar geleden.

Tesla had donderdag eerder als datum aangekondigd, maar nu zegt Musk dat de leveringen doorgaan, nadat de truck eerder vaak was uitgesteld. Naar verluidt gaat het in de eerste batch om tien exemplaren. Een prototype van de elektrische pick-uptruck werd bijna vier jaar geleden voor het eerst getoond. De truck zou aanvankelijk al eind 2021 verkrijgbaar zijn. Er werd toen gemeld dat de goedkoopste versie vanaf 40.000 dollar en de duurste versie vanaf 70.000 dollar in de verkoop zou gaan. Vermoedelijk maakt Tesla donderdag definitieve prijzen bekend.