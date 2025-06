Samsung brengt eigen browser uit voor Windows

Samsung heeft zijn browser Internet uitgebracht voor Windows. De browser is al jaren beschikbaar op Android.

De browser verscheen deze week zonder aankondiging in de Microsoft Store. Het lijkt een werk in uitvoering, waarbij sommige interface-elementen alleen werken in het Koreaans, meldt 9to5Google. Bovendien laat de Store een screenshot zien van Google Chrome en niet van de browser zelf. De desktopversie van Samsung Internet doet veel denken aan Chrome in interface en functies. De browser op mobiel probeert zich onder meer te onderscheiden met ingebouwde adblocking, picture-in-picture voor video's en extensies.