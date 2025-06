Google betaalde Samsung 8 miljard dollar om diensten te laten voorinstalleren

Google heeft over een periode van vier jaar 8 miljard dollar betaald aan Samsung. Hierdoor werden diensten zoals Google Search, de Play Store en de Google Assistant als standaardopties voorgeïnstalleerd op Android-apparaten van Samsung.

Volgens persagentschap Bloomberg wilde de Amerikaanse zoekgigant Samsung aanvankelijk ook 1 miljard dollar betalen om Google Play te laten voorinstalleren op het startscherm van Galaxy-apparaten. Google drukte dat plan uiteindelijk niet door, waardoor Samsung alsnog zijn eigen appwinkel, de Galaxy Store, op de startschermen van zijn Android-smartphones kon plaatsen.

De Amerikaanse zoekgigant zou ook een intern project op poten hebben gezet waardoor inkomsten uit de Play Store verdeeld worden onder fabrikanten van Android-smartphones. In ruil daarvoor zouden die fabrikanten dan de Play Store op de startschermen van hun Android-apparaten moeten voorinstalleren.

Deze feiten kwamen aan het licht tijdens de rechtszaak van Epic Games tegen Google. Epic Games meent dat Google de opkomst van Android-appwinkels van derden probeert te verhinderen. Enige tijd geleden werd ook bekend dat Google een deal had gesloten met Apple. De Amerikaanse zoekgigant betaalde in 2021 18 miljard dollar aan Apple om de standaardzoekmachine in de Safari-webbrowser te zijn. Apple ontvangt ook 36 procent van alle Safari-zoekinkomsten die via Google Search worden gegenereerd. Hoeveel advertentie-inkomsten Google genereert uit zoekopdrachten via de Safari-browser, is niet duidelijk, maar het gaat waarschijnlijk om tientallen miljarden dollars.